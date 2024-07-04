В Подмосковье возник крупный пожар на складе деревянных паллетов

Грузовой автомобиль столкнулся лоб в лоб с легковой машиной на 35-м километре трассы А-107 в районе села Ямкино Богородского округа, в результате аварии пострадали водитель и две пассажирки легковушки, все пострадавшие — 2002 года рождения, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.