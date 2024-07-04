В Подмосковье возник крупный пожар на складе деревянных паллетов

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В подмосковном Новоивановском охвачен пламенем склад деревянных поддонов. Сам материал, из которого сделаны паллеты, способствует быстрому распространению огня.
В небо поднимается густой чёрный дым, который видно с разных концов города, передаёт телеграм-канал Readovka. Огонь уже перекинулся на соседнее здание. Судя по вывескам, там расположены магазины, следовательно внутри могут быть люди — покупатели и торговый персонал. Распространению огня способствует сильный ветер.
Местные жители рассказывают, что пожар на этом месте возникает стабильно раз в полгода. Причины, вызвавшие возгорание на этот раз, пока остаются неизвестными. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, пожарных машин не видно.
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Александр Бойцов