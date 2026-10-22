В Крыму затопило трассу, произошло серьезное ДТП
В Крыму на затопленной трассе произошло серьезное лобовое ДТП
В Крыму произошло серьезное лобовое ДТП. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Волне».
По данным канала, причиной аварии мог стать большой поток воды на дороге. Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением из-за аквапланирования, в результате чего машины столкнулись лоб в лоб.
На опубликованных кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Разбиты бамперы и капоты, кузова сильно смяты, детали разлетелись по проезжей части.
На место происшествия прибыла скорая помощь. О количестве и состоянии пострадавших не сообщается.
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