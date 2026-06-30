В Крыму женщина пролетела 350 метров, сорвавшись с обрыва на иномарке

30 июня 2026, 13:30

На горе Клементьева в Крыму автомобиль Mercedes-Benz с женщиной съехал в обрыв

Фото: Istock/supergenijalac

В Крыму легковой автомобиль Mercedes-Benz съехал в обрыв с горной вершины Клементьева. Об этом информирует пресс-служба МЧС по республике.