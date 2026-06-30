В Крыму женщина пролетела 350 метров, сорвавшись с обрыва на иномарке
В Крыму легковой автомобиль Mercedes-Benz съехал в обрыв с горной вершины Клементьева. Об этом информирует пресс-служба МЧС по республике.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл именно на горной вершине. Спасатели оперативно прибыли на место вызова и спустились по крутому склону примерно на 350 метров к месту падения иномарки.
Рядом с транспортным средством они обнаружили пострадавшую женщину. Медицинские работники незамедлительно оказали ей необходимую помощь: наложили шину на травмированную ногу и зафиксировали шейный отдел позвоночника с помощью воротника Шанца.
Затем спасатели на носилках транспортировали пострадавшую по сложному рельефу к автомобилю скорой помощи для последующей госпитализации. В настоящее время сотрудники устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
Читайте также: