В Кулакова москвичке случайно отрезали здоровую маточную трубу вместо воспалённой

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В московском Центре гинекологии им. В.И. Кулакова женщине случайно отрезали здоровую маточную трубу вместо воспалённой, она осталась бесплодной. Об этом пишет Shot.
По словам женщины, в июне 2023 года у неё диагностировали воспаление левой маточной трубы и назначили операцию по удалению. Однако хирург Вячеслав Чурсин по ошибке вырезал не воспаленную трубу, а правую — здоровую.
После операции женщина неделю не могла восстановиться. За это время в левой маточной трубе скопился гной, и в организме развился смертельно опасный перитонит. Тогда была проведена повторная операция, и ей удалили уже воспалённый орган.
Очнувшейся после операции пациентке сказали, что теперь она бесплодна, так как у нее отсутствуют обе трубы. Чурсин объяснил удаление здорового органа «осложнениями во время операции», при этом почему он оставил воспалённую трубу, врач пояснить не смог.
Пострадавшая подала заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали. Известно, что у нее есть 14-летний сын, однако москвичка ещё планировала беременность.
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После операции женщина неделю не могла восстановиться. За это время в левой маточной трубе скопился гной, и в организме развился смертельно опасный перитонит. Тогда была проведена повторная операция, и ей удалили уже воспалённый орган.
Очнувшейся после операции пациентке сказали, что теперь она бесплодна, так как у нее отсутствуют обе трубы. Чурсин объяснил удаление здорового органа «осложнениями во время операции», при этом почему он оставил воспалённую трубу, врач пояснить не смог.
Пострадавшая подала заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали. Известно, что у нее есть 14-летний сын, однако москвичка ещё планировала беременность.
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Элина Позднякова