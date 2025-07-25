В Купчино полиция подстрелила мужчину, избивавшего свою мать
24 июля в Купчино произошел инцидент, в результате которого полиция была вынуждена применить табельное оружие. В 14:00 в дежурную часть Фрунзенского района поступило сообщение о семейном конфликте в квартире на проспекте Славы, 52. Об этом пишет «Конкретно.ру».
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 54-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, который избивал свою 85-летнюю мать. Сотрудники МВД попытались пресечь противоправные действия дебошира, однако он начал проявлять агрессию и напал на одного из полицейских, пытаясь задушить его и завладеть его оружием.
В ответ на угрозу жизни и здоровью сотрудник полиции применил табельное оружие. В результате выстрела мужчина получил огнестрельное ранение левой ноги, а также была задета его мать, получившая ранения в бедро от рикошета пули.
На место происшествия незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Оба пострадавших, а также сотрудник полиции, которому понадобилась медицинская помощь, были госпитализированы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.
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