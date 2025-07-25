В Купчино полиция подстрелила мужчину, избивавшего свою мать

25 июля 2025, 09:35

Фото: iStock/Savusia Konstantin

24 июля в Купчино произошел инцидент, в результате которого полиция была вынуждена применить табельное оружие. В 14:00 в дежурную часть Фрунзенского района поступило сообщение о семейном конфликте в квартире на проспекте Славы, 52. Об этом пишет «‎Конкретно.ру».