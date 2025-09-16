Сотрудница тюрьмы попалась на сексе с заключенным в рабочее время
WRBL: Сотрудница тюрьмы вступила в интимную связь с заключенным во время дежурства
Сотрудницу тюрьмы в американском штате Оклахома арестовали за сексуальную связь с заключенным во время дежурства. Об этом сообщает телеканал WRBL.
Расследование в отношении обвиняемой Жасмин Триттс началось 13 сентября. В полицию поступили сведения о неподобающих отношениях Триттс с одним из заключенных тюрьмы округа Маскоги.
После проверки информации шериф округа подтвердил обвинения: женщина, работавшая по контракту в тюремной больнице, действительно занялась сексом с преступником в рабочее время.
В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова ввели временные ограничения
Триттс немедленно задержали. Сейчас она содержится под стражей в той же тюрьме, где ранее работала. Расследование по делу продолжается.
В ночь с 15 на 16 сентября стало известно, что Израиль начал масштабное наземное наступление на палестинский город Газа с целью установления полного контроля над территорией. Операция направлена на полное искоренение ХАМАС.