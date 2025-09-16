Достижения.рф

Сотрудница тюрьмы попалась на сексе с заключенным в рабочее время

WRBL: Сотрудница тюрьмы вступила в интимную связь с заключенным во время дежурства
Фото: iStock/OlFedv

Сотрудницу тюрьмы в американском штате Оклахома арестовали за сексуальную связь с заключенным во время дежурства. Об этом сообщает телеканал WRBL.



Расследование в отношении обвиняемой Жасмин Триттс началось 13 сентября. В полицию поступили сведения о неподобающих отношениях Триттс с одним из заключенных тюрьмы округа Маскоги.

После проверки информации шериф округа подтвердил обвинения: женщина, работавшая по контракту в тюремной больнице, действительно занялась сексом с преступником в рабочее время.

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова ввели временные ограничения
Триттс немедленно задержали. Сейчас она содержится под стражей в той же тюрьме, где ранее работала. Расследование по делу продолжается.

В ночь с 15 на 16 сентября стало известно, что Израиль начал масштабное наземное наступление на палестинский город Газа с целью установления полного контроля над территорией. Операция направлена на полное искоренение ХАМАС.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0