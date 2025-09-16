Сотрудница тюрьмы попалась на сексе с заключенным в рабочее время

16 сентября 2025, 03:15

WRBL: Сотрудница тюрьмы вступила в интимную связь с заключенным во время дежурства

Фото: iStock/OlFedv

Сотрудницу тюрьмы в американском штате Оклахома арестовали за сексуальную связь с заключенным во время дежурства. Об этом сообщает телеканал WRBL.





Расследование в отношении обвиняемой Жасмин Триттс началось 13 сентября. В полицию поступили сведения о неподобающих отношениях Триттс с одним из заключенных тюрьмы округа Маскоги.



После проверки информации шериф округа подтвердил обвинения: женщина, работавшая по контракту в тюремной больнице, действительно занялась сексом с преступником в рабочее время.



