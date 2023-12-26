В Кургане уволили сотрудников больницы, устроивших драку на корпоративе

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В Курганской области сотрудников больницы, которые подрались на новогоднем корпоративе и устроили погром в приёмном отделении, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент здравоохранения Курганской области.
По информации ведомства, инцидент произошёл 25 декабря в межрайонной больницы поселка Мишкино.
Двое сотрудников медучреждения, не имеющих отношения к оказанию медицинских услуг, пришли на работу в состоянии алкогольного опьянения и устроили конфликт, нанесший материальный ущерб зданию больницы. Оба участника потасовки были уволены.
Ранее в сети появились кадры, на которых видны последствия этой самой потасовки. Судя по всему, конфликт сотрудников перенёсся в отделение, где находились пациенты. На кадрах также можно заметить пятна крови, разбитые стёкла и перевёрнутую мебель.
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Двое сотрудников медучреждения, не имеющих отношения к оказанию медицинских услуг, пришли на работу в состоянии алкогольного опьянения и устроили конфликт, нанесший материальный ущерб зданию больницы. Оба участника потасовки были уволены.
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Евгения Парфентьева