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В Кургане уволили сотрудников больницы, устроивших драку на корпоративе

26 декабря 2023, 14:07
Фото: iStock/nito100

Фото: iStock/nito100

В Курганской области сотрудников больницы, которые подрались на новогоднем корпоративе и устроили погром в приёмном отделении, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент здравоохранения Курганской области.
По информации ведомства, инцидент произошёл 25 декабря в межрайонной больницы поселка Мишкино.

Двое сотрудников медучреждения, не имеющих отношения к оказанию медицинских услуг, пришли на работу в состоянии алкогольного опьянения и устроили конфликт, нанесший материальный ущерб зданию больницы. Оба участника потасовки были уволены.


Ранее в сети появились кадры, на которых видны последствия этой самой потасовки. Судя по всему, конфликт сотрудников перенёсся в отделение, где находились пациенты. На кадрах также можно заметить пятна крови, разбитые стёкла и перевёрнутую мебель.

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#медучреждения
#драка
#курганская область
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Суд в Москве заочно арестовал бывшего директора «Радио Свобода»* Марию Гессен
26 декабря 2023, 14:22

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего директора русской службы «Радио Свобода»* Марию Гессен по делу о распространении фейковой информации о деятельности ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что в отношении Гессен избрана мера пресечения в виде заключения под стражу после задержания на территории России или экстрадиции.

В суде добавили, что было возбуждено уголовное дело по статье о распространении недостоверной информации о деятельности российской армии по мотивам политической ненависти. Ей грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

В настоящее время Мария Гессен проживает на территории США. Она была объявлена в розыск.

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#арест
#сша
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#рф
#розыск
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В Москве школьнику разорвало щёку петардой
26 декабря 2023, 13:52

Фото: iStock/stefanamer

Школьник из Москвы попал в больницу с открытой раной щеки после игры с петардами, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 24 декабря девятиклассник из школы «Тропарёво» вместе с друзьями пошёл покидать петарды. В определённый момент школьник замешкался, в результате чего пиротехника взорвалась прямо рядом с ним.

Девятиклассника экстренно госпитализировали в столичную больницу, где у него диагностировали открытую рану щеки.

В настоящий момент школьник находится в хирургическом отделении.

Полиция устанавливает все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что в приграничных регионах России торговля петардами на Новый год будет запрещена.

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#полиция
#школьник
#пиротехника
#петарда
#москва
#госпитализация
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Россиянин во время застолья сломал товарищу кастрюлей несколько ребер
Житель Выборга во время застолья сломал товарищу кастрюлей несколько ребер
26 декабря 2023, 13:25

maxim4e4ek

В городе Выборг Ленинградской области мужчина во время застолья сломал товарищу несколько ребер кастрюлей. Об этом пишет 78.ru.

Безработный 37-летний мужчина сидел на кухне вместе со своим другом. Они начали спросить, но словесные аргументы быстро закончились и один из мужчин начал отстаивать свою правоту кулаками. Хозяин ударил 33-летнего гостя кастрюлей, которая первая попалась на глаза.

Звуки драки услышали соседи и 2 раза вызвали полицейских. Только со второй попытки правоохранителям открыли дверь.

Пострадавшего отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у него множественные переломы ребер, пневмоторакс и другие повреждения.

Ранее сообщалось, что в Башкирии кадет до разрыва селезенки избил одноклассника за разлитый лимонад. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#соседи
#мужчина
#медики
#избиение
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Двое мигрантов убили и расчленили мать бойца СВО из-за денег
Двое мигрантов убили и расчленили мать бойца СВО из-за денег в Набережных Челнах
26 декабря 2023, 13:08

Фото: iStock/Motortion

В Набережных Челнах двое мигрантов убили мать бойца СВО, а после расчленили ее тело, предположительно, из-за денег. Об этом сообщает Mash.
Накануне мать сообщила сыну, находящемуся в зоне СВО о предстоящем разводе с отцом, объяснив это тем, что она влюбилась в мужчину из Средней Азии. Она попросила у сына 450 тысяч для первого взноса на ипотеку. Мужчина деньги ей перевел.

Приехав домой в отпуск, его встретили отец и брат. Мамы не было. Тогда все трое отправились искать ее на работу, а после – на съемную квартиру. Однако женщины нигде не было. Тогда они обратились в полицию.

Изучив видеозаписи с камер, сотрудники полиция выяснили, что 22 декабря из подъезда дома, где проживала женщина, вышли двое мужчин с пакетами, которые они выбросили в мусор. Один из них оказался женихом пропавшей – 22-летний мигрант. Оказалось, что он вместе со своим родным братом напал на женщину. Они убили ее, а затем расчленили ее труп и избавились от него по частям. После этого мигранты ограбили квартиру. 26 декабря тело убитой было найдено.

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#полиция
#мигрант
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#труп
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#сотрудники
#сво
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Две сестры грабили пенсионерок, проводя «обряды» со «святой водой»
Сёстры грабили жительниц Нижнего Новгорода, опаивая их водой с успокоительным
26 декабря 2023, 13:04

Фото: iStock/PeopleImages

Две родные сестры с помощью «святой воды» грабили пенсионерок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление МВД по региону.
По данным ведомства, сёстры 54 и 58 лет являются жительницами Кирова, но для совершения преступлений специально приезжали в Нижний Новгород. За этот год они обокрали нескольких пенсионерок, а одна даже потеряла сознание.

82-летняя пенсионерка познакомилась со злоумышленницами на улице и попросила к ним на ночлег. Социальная работница, прибывшая в квартиру, нашла старушку на полу без сознания, а сёстры сняли с неё золотую цепочку стоимостью семь тысяч рублей.

В МВД отметили, что во время допроса пострадавшая рассказала о «святой воде», которое её напоили преступницы. Проведённая экспертиза показала, что в воду было добавлено успокоительное.

О подобной ситуации рассказала и 79-летняя пенсионерка. По его словам, злоумышленницы проводили в её квартире обряд по восстановлению зрения. После того, как женщине дали «святой воды», она потеряла сознание, а, придя в себя, обнаружила отсутствие золотой цепочки и 200 тысяч рублей.

В отношении сестёр возбуждены уголовные дела по статье о краже. Одна из них заключена под стражу, а вторая находится под подпиской о невыезде. По решению суда им может грозить до пяти лет лишения свободы.

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#кража
#пенсионеры
#нижний новгород
#полиция
#задержание
#уголовное дело
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Увеличилось число пострадавших при атаке на Феодосию
Главк МЧС по Крыму: четыре человека пострадали при атаке на Феодосию
26 декабря 2023, 13:00

Фото: istock / sudok1

Число пострадавших после ночного удара ВСУ по Феодосии увеличилось до четырех, одного человека не удалось спасти. Об этом сообщил РИА Новости заместитель начальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.

Скуртул заявил, что очаги возгорания в Феодосии были локализованы и ликвидированы. В тушении пожаров участвовали 250 спасателей и 50 единиц техники.

По его словам, сейчас ситуация находится под контролем, работают 20 межведомственных групп по учету ущерба, который нанесли близлежащим жилым домам.

Ночью глава республики Крым Сергей Аксенов сообщал об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он заявил, что взрывы были слышны около порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки.

До этого сообщалось, что в Крыму задержали россиянина за хранение в гараже килограмма тротила и оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#взрывы
#новости
#всу
#крым
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В Подмосковье жена чуть не зарезала мужа, а пока она вызывала скорую, тот убежал
26 декабря 2023, 12:53

Фото: istock / Michael Nesterov

В Подмосковье женщина чуть не зарезала мужа, а пока она вызывала ему скорую, тот сбежал от неё.

По данным телеграм-канала Shot, супружеская пара из Клина устроила разборку с криками, которые слышали их соседи. В ходе ссоры супруг начал избивать свою благоверную. В ответ она схватила нож, и вонзила его прямо в поясницу мужчине.

Когда она поняла, что все зашло слишком далеко, решила вызвать бригаду медиков. Пока она звонила по номеру экстренной помощи, мужчина успел куда-то убежать. Сейчас его поисками занимается не только жена, но и сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Башкирии кадет до разрыва селезенки избил одноклассника за разлитый лимонад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудники
#избиение
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Актёр из сериала «Слово пацана» Базанов не признал вину в убийстве
26 декабря 2023, 12:34

Фото: iStock/ipopba

Актёр сериала «Слово пацана» Сергей Базанов и его подельник не признали вину в совершении убийства в 2011 году. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по городу Москве Юлия Иванова.
По её словам, удалось доказать причастность обоих фигурантов к делу с помощью показаний свидетелей, опознаний, очных ставок и по результатам проведённых судебных экспертиз.

В ходе допроса обвиняемые не признали свою вину. Решением суда она отправлены под стражу.

Версия следствия гласит, что в ноябре 2011 года обвиняемые и их соучастники, личности которых ещё предстоит установить, напали на мужчину в Большом Полуярославском переулке в Москве. Нападавшие выстрелили в мужчину, который попытался оказать сопротивление. После этого они похитили у него 900 тысяч долларов. Спустя несколько дней мужчина скончался в больнице.

Базанова и его подельника обвиняют по статье об убийстве, совершённом группой людей из корыстных побуждений.

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#следственный комитет
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#обвинение
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Двоих жителей Волгоградской области задержали за выполнение заданий СБУ
26 декабря 2023, 11:46

Фото: istock / ancoay

В Волгоградской области задержали двух местных жителей за выполнение заданий Службы безопасности Украины. Об этом информирует телеграм-канала SHOT.

По данным канала, за каждое задание они получали 0,0038 биткоина.

Задержанные — 18-летний Андрей и 19-летний Евгений. Оба безработные и нигде не учатся. 15 декабря парни подожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе Волгоградской области. 21 декабря неподалеку от этого места они сожгли релейный шкаф. Отмечается, что пострадавших и задержек поездов не было.

В телефонах молодых людей обнаружили переписку с одним и тем же украинским куратором. За 2 преступления они получили порядка 30 тысяч рублей. В их жилищах обнаружили жидкость для розжига, банковские карты, телефоны и компьютеры, а также инструменты для вскрытия оборудования.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога» УК РФ. Парням грозит до 5 лет заключения.

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