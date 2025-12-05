Постояльцы центра «Антонов PRO» заявили о надзирателе с ненавистью к русским
Постояльцы реабилитационного центра «Антонов PRO» в подмосковном Видном заявили, что один из надзирателей исповедовал ненависть к русским. По их словам, консультант по имени Сергей Андреевич участвовал в издевательствах над резидентами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Этот сотрудник, по информации постояльцев, применял физическое насилие, затаскивал людей в подвал и подвергал их пыткам. Ему приписывают слова о том, что с русскими «так и надо поступать». Согласно этим свидетельствам, он мог участвовать в особо жестоких действиях.
Кроме того, в центре внимания оказался ещё один сотрудник центра с нацистскими татуировками. Его личность сейчас устанавливают. По словам некоторых резидентов, этого человека недавно перевели в филиал центра, который находится в Пермском крае.
В материале «Радио 1» рассказываем пугающие подробности дела реабилитационного центра «Антонов PRO».
Читайте также: