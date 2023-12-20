СК: В Санкт-Петербурге дело об избиении участника СВО переквалифицировали

Фото: Фотобанк Московской области
В Санкт-Петербурге после избиения участника СВО возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Один из подозреваемых заключён под стражу, сообщается в Телеграм-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«И.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу О.В. Бобков по указанию председателя СК России представил доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 пп. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), возбужденному по факту нападения на участника СВО», — говорится в публикации.
В совершении преступления подозреваются двое мужчин, добавили в СК. По версии следствия, 18 декабря подозреваемые умышленно, с целью убийства, нанесли потерпевшему несколько ударов руками и ногами. Предотвратить преступление помогли случайные прохожие, благодаря этому потерпевшему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.
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Диана Аванесян