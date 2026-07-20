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В Курганской области женщина попала под поезд из-за собаки

В Курганской области женщина погибла под колёсами поезда, пытаясь догнать собаку
Фото: Istock / Artur Nichiporenko

В Курганской области 29-летняя женщина погибла в результате происшествия на железной дороге. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



По предварительным данным, 18 июля на 2189-м километре станции Щучье женщина перебегала железнодорожные пути в неположенном месте, пытаясь догнать свою собаку.

В этот момент по путям двигался грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. В результате женщина и её питомец получили травмы, несовместимые с жизнью.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Софья Метелева

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