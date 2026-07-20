В Курганской области женщина попала под поезд из-за собаки

20 июля 2026, 17:39

В Курганской области женщина погибла под колёсами поезда, пытаясь догнать собаку

Фото: Istock / Artur Nichiporenko

В Курганской области 29-летняя женщина погибла в результате происшествия на железной дороге. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.