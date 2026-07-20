В Курганской области женщина попала под поезд из-за собаки
В Курганской области 29-летняя женщина погибла в результате происшествия на железной дороге. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
По предварительным данным, 18 июля на 2189-м километре станции Щучье женщина перебегала железнодорожные пути в неположенном месте, пытаясь догнать свою собаку.
В этот момент по путям двигался грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. В результате женщина и её питомец получили травмы, несовместимые с жизнью.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По её итогам будет принято процессуальное решение.
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