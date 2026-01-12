В Новгородской области ревнивец сжег возлюбленную с ее детьми

12 января 2026, 17:57

Фото: iStock/blinow61

В Новгородской области перед судом предстанет 63-летний мужчина, обвиняемый в убийстве трёх человек. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.