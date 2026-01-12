В Новгородской области ревнивец сжег возлюбленную с ее детьми
В Новгородской области перед судом предстанет 63-летний мужчина, обвиняемый в убийстве трёх человек. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, трагедия произошла 4 июня. Мужчина не смог смириться с разрывом отношений со своей 64-летней возлюбленной и приревновал её. Он пришёл к дому женщины, чтобы выяснить отношения, однако разговор быстро перерос в конфликт. После ссоры обвиняемый ушёл, но вскоре вернулся уже с канистрой бензина.
Следователи установили, что мужчина облил дом горючей жидкостью и поджёг его. В момент пожара внутри находились сама женщина и двое её сыновей — 1979 и 1988 годов рождения. Все трое погибли, спастись им не удалось.
В рамках расследования были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к поджогу и гибели людей. Теперь судьбу мужчины решит суд.
