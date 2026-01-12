Россияне вынуждены тянуть гроб на санях
В Калуге россияне вынуждены тянуть гроб на санях
В Калуге очевидцы сняли на видео, как жители везут гроб на санях. Ролик опубликовал в Telegram блогер Евгений Серкин.
На записи видно, как двое мужчин тянут сани с установленным на них гробом, а несколько человек рядом идут и поддерживают конструкцию, чтобы она не опрокинулась на заснеженной дороге.
По данным автора канала, видео сняли по пути на кладбище недалеко от деревни Шопино. Он утверждает, что из-за условий на месте это оказался единственный способ доставить гроб к захоронению.
