В Курске бухгалтер похитила из бюджета Минобрнауки 11 миллионов рублей
Рыльский районный суд Курской области приговорил ведущего бухгалтера Централизованной бухгалтерии учреждений образования района к трём годам колонии за хищение более 11 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона.
Как оказалось, женщина почти пять лет подделывала платежные поручения на несуществующие обязательства, с помощью которых списывались деньги со счетов образовательных организаций. В результате ее действий государству причинён ущерб свыше 11 млн рублей.
Суд назначил подсудимой три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 200 тысяч рублей и лишение права заниматься бухгалтерской деятельностью на два года шесть месяцев. Кроме того, с неё взысканы средства, полученные в результате преступления.
