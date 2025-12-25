В Курске бухгалтер похитила из бюджета Минобрнауки 11 миллионов рублей

25 декабря 2025, 14:19

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Рыльский районный суд Курской области приговорил ведущего бухгалтера Централизованной бухгалтерии учреждений образования района к трём годам колонии за хищение более 11 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона.