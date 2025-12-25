Жительницу Подмосковья приговорили к 15 годам колонии за госизмену и терроризм
Второй Западный окружной военный суд приговорил жительницу подмосковных Люберец Евгению Конфоркину к 15 годам лишения свободы по делу об измене Родине.
Как сообщают «Известия», суд признал женщину виновной в государственной измене и участии в террористической организации. Обвинение ранее просило назначить ей 18 лет колонии. Кроме того, осужденную оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Евгению Конфоркину задержали в октябре 2024 года. По версии следствия, она вступила в террористическую организацию «Легион «Свобода России»*. Эта организация признана террористической и запрещена в России. Следствие считает, что Конфоркина фотографировала военные объекты по указанию своего куратора.
*Запрещённая в России террористическая организация.