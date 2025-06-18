В Курске мужчина зверски убил жену в приступе ревности
В Промышленный районный суд города Курска поступило уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в жестоком убийстве супруги. О данном инциденте сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Альбина Зимина.
По предоставленной информации убийство произошло 23 марта в Курске на проспекте Ленинского комсомола. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 50-летний местный житель устроил скандал своей супруге. Поводом для ссоры стало позднее возвращение женщины домой, что в охваченном зелёным змеем мозгу мужчины выступило как измена.
Ревнивец в порыве гнева схватил нож и нанёс своей жене не менее трёх ударов в шею. От полученных ран 50-летняя женщина скончалась на месте. Поняв, что натворил, убийца сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.
Подозреваемого задержали. В отношении его возбудили уголовное дело. Постановлением суда житель Курска заключен под стражу 22 мая. Его дальнейшую судьбу решит суд.
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