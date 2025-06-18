В Курске мужчина зверски убил жену в приступе ревности

18 июня 2025, 19:17

В Курской области возбуждено уголовное дело по факту жесткого убийства

Фото: Istock/tiero

В Промышленный районный суд города Курска поступило уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в жестоком убийстве супруги. О данном инциденте сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Альбина Зимина.