В Курске прозвучали повторные взрывы

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Очевидцы сообщают о повторных взрывах в Курске, сообщается в Telegram-канале Shot. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Местные жители рассказали, что слышали от двух до пяти взрывов. Другие подробности в настоящий момент не сообщаются, официальное подтверждение информации не поступило.
Ранее над Курском прозвучало около 10 взрывов, система ПВО отразила атаку со стороны Украины.
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Александр Климов