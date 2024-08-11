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В Курске увеличилось число пострадавших от падения ракеты ВСУ на жилой дом

11 августа 2024, 01:55
Фото: iStock/peterscode

Фото: iStock/peterscode

Ракета, выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ), упала на жилой дом в Курске, в результате чего пострадали 13 человек, сообщил заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. Об это он сообщил в своем Telegram-канале.
Смирнов отметил, что на месте происшествия работают все оперативные службы, в том числе несколько бригад скорой помощи. По его словам, в результате нападения ВСУ на Курск пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«По моему поручению туда выехали мой заместитель Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак. Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка», – резюмировал он.



Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, в результате чего пострадали пять человек. По предварительным данным, погибшие отсутствуют.

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11 августа 2024, 01:45

Фото: istock/Lubo Ivanko

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что поручил главе Беловского района Николаю Волобуеву ускорение эвакуации в связи с решением оперштаба. Об этом сообщается в Telegram-канале главы субъекта РФ.
Смирнов сообщил, что находится в контакте с Министерством обороны России и другими силовыми структурами. По его словам, в настоящее время принимаются необходимые меры безопасности.

«Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», – написал он.

Ранее Смирнов оценил ситуацию в Курске после обстрела ВСУ как находящуюся под контролем.

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Опубликовано видео последствий падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске
11 августа 2024, 01:23

Фото: iStock/sarawutk

Последствия падения ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Курске попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Приграничный дозор».

Судя по видео, двор и автомобиль охвачены пламенем, взрывом выбиты окна и поврежден балкон. На месте происшествия работают пожарные бригады.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая ракета упала на дом и вызвала пожар.

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Baza: пять человек пострадали из-за падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске
11 августа 2024, 01:03

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

По предварительной информации, ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала на жилой дом в Курске, в результате чего пострадали пять человек. Об этом инциденте сообщил Telegram-канал Baza.
Ранее сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом и стала причиной пожара, заявил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

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Очевидцы рассказали о горящих авто и поврежденном пункте Ozon после падения ракеты ВСУ
Mash: в Курсе загорелись автомобили и поврежден пункт Ozon после падения ракеты
11 августа 2024, 00:54

Фото: iStock/trikolor

Во дворе дома, куда упала ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ), загорелись автомобили, передает Mash.
На место происшествия прибыли семь машин скорой помощи. Также в результате взрыва был поврежден пункт выдачи заказов Ozon.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ракета ВСУ упала на один из домов в Курске и вызвала пожар.

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Военкор Котенок: Украина впервые нанесла массированный удар по Курску
11 августа 2024, 00:36

Фото: iStock/vadimrysev

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курску, отраженный силами ПВО, стал самым массированным с начала специальной военной операции (СВО), заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
«Стоит отметить, что массированный удар по Курску произведен впервые со времени проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Противник, что называется, входит во вкус», – написал он.

Военкор подчеркнул, что силы ПВО отразили более десяти целей, в том числе ракеты и беспилотники. Об использованных боеприпасах станет известно позже, но, по предварительной информации, применялись ATACMS и ракеты чешского производства реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire. Информация о разрушениях и жертвах в настоящее время уточняется.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая ракета упала на жилой дом и вызвала пожар.

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#курская область
#ракета
#военкор
#всу
#вс рф
#пво
#рсзо
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В Курске возник пожар из-за падения сбитой ракеты на жилой дом
Смирнов: в Курске возник пожар из-за падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом
11 августа 2024, 00:30

Фото: iStock/sarawutk

В Курске падение сбитой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дом привело к пожару, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы», – сообщил он.

Ранее над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО), прозвучало около десяти взрывов. Незадолго до этого в городе объявили ракетную опасность.

Ранее, утром 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке крупного контингента ВСУ, 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника на курском направлении остановлено.

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#курская область
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#обстрел
#пожар
#ракета
#жилой дом
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Над Курском активизировались системы ПВО и раздалось десять взрывов
11 августа 2024, 00:24

Фото: iStock/bpawesome

Над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО), прозвучало около десяти взрывов, передает информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что в небе заметили сполохи взрывов. Из чего производится обстрел, не уточняется. Незадолго до этого стало известно о ракетной опасности в городе.

Информацию подтвердил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В Курске работает ПВО! Не подходите к окнам!» – написал он.

Ранее, утром 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке крупного контингента ВСУ, 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника на курском направлении остановлено.

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#пво
#курская область
#обстрел
#взрыв
#всу
#украина
#россия
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В Курской области объявили ракетную опасность
11 августа 2024, 00:09

Фото: istock / Harry Wedzinga

Ракетная опасность объявлена в Курской области, заявил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей искать убежище в помещениях без окон и со сплошными стенами. Смирнов подчеркнул, что тем, кто находится на улице, следует зайти в близлежащие здания или найти подходящее укрытие.

Смирнов добавил, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стадо известно о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область. Отмечается, что украинская армия потеряли 1120 солдат и 140 единиц бронетехники. Также были уничтожены 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты и 88 боевых бронированных машин.

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#пво
#всу
#украина
#курская область
#нападение
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Боец ВСУ сдался в плен в Курской области
Смирнов: боец ВСУ сдался в плен в Курской области
11 августа 2024, 00:03

Фото: iStock/Diy13

Диверсант из числа Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским войскам в Курской области, сообщил житель региона Юрий Ведрашко. Видео с заявлением гражданина опубликовал в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
Согласно рассказам местного жителя, в деревне Журавли Кореневского района Курской области к нему подошел незнакомый мужчина и попросил воды.

«Он сказал, что он с Украины. Я его привез сюда, до Льгова», – подчеркнул Ведрашко.

Он передал мужчину солдатам ВС РФ и сообщил, что поймал диверсанта, пожелавшего сдаться.

По словам украинского бойца, бронетранспортер ВСУ попал под обстрел российских войск и оказался в кювете. После этого бойцы спрятались в кустах, а утром отправили в деревню.

Ранее сообщалось, что добровольцы из Суджи захватили украинских диверсантов во время поездки к месту эвакуации местных жителей.

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