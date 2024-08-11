В Курске увеличилось число пострадавших от падения ракеты ВСУ на жилой дом

Фото: iStock/peterscode
Ракета, выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ), упала на жилой дом в Курске, в результате чего пострадали 13 человек, сообщил заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. Об это он сообщил в своем Telegram-канале.
Смирнов отметил, что на месте происшествия работают все оперативные службы, в том числе несколько бригад скорой помощи. По его словам, в результате нападения ВСУ на Курск пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, в результате чего пострадали пять человек. По предварительным данным, погибшие отсутствуют.
Читайте также:
В Курской области призвали к ускорению эвакуации в Беловском районе
Опубликовано видео последствий падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске
Стало известно число пострадавших в результате падения ракеты ВСУ в Курске
«По моему поручению туда выехали мой заместитель Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак. Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка», – резюмировал он.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, в результате чего пострадали пять человек. По предварительным данным, погибшие отсутствуют.
Читайте также:
В Курской области призвали к ускорению эвакуации в Беловском районе
Опубликовано видео последствий падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске
Стало известно число пострадавших в результате падения ракеты ВСУ в Курске
Александр Климов