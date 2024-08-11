В Курской области призвали к ускорению эвакуации в Беловском районе

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что поручил главе Беловского района Николаю Волобуеву ускорение эвакуации в связи с решением оперштаба. Об этом сообщается в Telegram-канале главы субъекта РФ.
Смирнов сообщил, что находится в контакте с Министерством обороны России и другими силовыми структурами. По его словам, в настоящее время принимаются необходимые меры безопасности.
Ранее Смирнов оценил ситуацию в Курске после обстрела ВСУ как находящуюся под контролем.
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«Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», – написал он.
Ранее Смирнов оценил ситуацию в Курске после обстрела ВСУ как находящуюся под контролем.
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Александр Климов