Отец бойца «Азова»* погиб во время обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область погиб 56-летний Виктор Никифоров. Его сын, 28-летний Иван, служит в «Азове»*. Парень предал своих близких несколько лет назад, связавшись с вербовщиками из Харькова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В 2014 году молодой человек связался с неизвестными, которые представились фанатами футбола из Харькова. Долгое время они общались в соцсетях, после чего Ивану предложили переехать на Украину, чтобы там «двигаться».
Отец Ивана был против этой авантюры. Однако парень предал семью: сбежал из дома и уехал на Украину, где вместе с новыми знакомыми он занимался вымогательством у мелкого и среднего бизнеса на территории Харьковской области. А потом вступил в «Азов»* до начала СВО.
Сегодня, 10 июля, при обстреле со стороны ВСУ погиб отец Ивана. Все это время сын не выходил с Виктором на связь. Ивану заочно предъявили обвинения в посягательстве на жизнь военнослужащих — по данным СК России, он стрелял по ногам российских солдат.
*Запрещён в РФ
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