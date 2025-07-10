Отец бойца «Азова»* погиб во время обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

10 июля 2025, 16:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область погиб 56-летний Виктор Никифоров. Его сын, 28-летний Иван, служит в «Азове»*. Парень предал своих близких несколько лет назад, связавшись с вербовщиками из Харькова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.