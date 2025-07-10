Зеленский заявил об остановке переговоров России и Украины
Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что переговоров между Россией и Украиной не будет. Об этом сообщает РБК-Украина.
10 июля на пресс-конференции в Риме глава Киева сделал заявление об остановке переговоров между Россией и Украиной. Зеленский сообщил, что, так как ещё не завершились согласованные обмены, говорить о новых договорённостях слишком рано.
Следует отметить, что политолог Константин Калачёв ранее заявил о том, что никакого прорыва до осени на дипломатическом фронте можно не ждать. Руководитель «Политической экспертной группы» считает, что ожидание каких-то серьёзных переговоров бессмысленно до того момента, пока природно-геологический фактор не помешает российскому наступлению. Вопрос обмена военнопленными Калачёв поставил первоочередным.
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