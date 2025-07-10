Зеленский заявил об остановке переговоров России и Украины

10 июля 2025, 20:17

Владимир Зеленский призвал задержать третий раунд переговоров с Украиной

Фото: Istock/iluhanos

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что переговоров между Россией и Украиной не будет. Об этом сообщает РБК-Украина.