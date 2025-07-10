Депутат Рады заявила о планах Ермака заменить Зеленского
Депутат Рады Анна Скороход заявила в интервью на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста* о возможном смещении Владимира Зеленского с поста президента Украины. По ее словам, руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассматривает такую возможность.
Скороход подчеркнула, что Ермак обладает значительным влиянием на политическую элиту Украины. Она также прокомментировала недавнюю критическую статью издания The Economist, посвященную Ермаку, намекая на то, что публикация может быть связана с борьбой за власть.
Депутат Рады утверждает, что отставка Зеленского — вполне реальный сценарий развития событий. Скороход не уточнила, на чем основаны ее заявления, но отметила, что располагает информацией из собственных источников.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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