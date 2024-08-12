В Курской область объявлена опасность атаки беспилоттников

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В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он призвал граждан быть бдительными и добавил, что система ПВО приведена в готовность для отражения возможной атаки.
Семью минутами ранее Смирнов написал о прекращении ракетной угрозы. Незадолго до этого стало известно, что над регионом были уничтожены три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во второй половине дня 11 августа Министерство обороны России сообщило, что украинские военные безуспешно пытались войти в Беловский район Курской области.
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Семью минутами ранее Смирнов написал о прекращении ракетной угрозы. Незадолго до этого стало известно, что над регионом были уничтожены три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во второй половине дня 11 августа Министерство обороны России сообщило, что украинские военные безуспешно пытались войти в Беловский район Курской области.
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Александр Климов