В Курской области FPV-дрон атаковал Росгвардию при строительстве фортификаций

Фото: istockphoto / NatureNow
В Курской области украинский FPV-дрон атаковал технику Росгвардии во время строительства фортификаций, однако бойцы успели укрыться. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Вскоре инженерные работы удалось завершить, указано в сообщении.
«Во время проведения инженерных работ FPV-дрон ВСУ атаковал технику Росгвардии. Военнослужащие ведомства успели укрыться, БПЛА не нанес существенных повреждений и упал на землю», — говорится в публикации.В ведомстве добавили, что к месту происшествия прибыли саперы, которые обследовали, а после обезвредили рухнувший беспилотник.
«Задача по обустройству необходимых инженерных сооружений была выполнена», — заключили в Росгвардии.Читайте также:
Стали известны имена офицеров ВСУ, погибших при ударе ВС РФ по Полтаве
В России высказались об использовании ВСУ дронов с Калашниковыми
Чем опасны украинские «дроны драконы» с термитной зажигательной смесью
Данил Пономарев