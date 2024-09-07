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В России высказались об использовании ВСУ дронов с Калашниковыми

Депутат ГД Заварзин: боевики ВСУ не изменят позицию при помощи БПЛА с автоматами
07 сентября 2024, 21:31
Фото: istockphoto/blyamur

Фото: istockphoto/blyamur

Боевики ВСУ не изменят позицию с помощью беспилотников с автоматами Калашникова. Такое мнение высказал в беседе с изданием «Лента.ру» депутат Госдумы Виктор Заварзин.


«Я уверен, что мы изучим этот вопрос. Будет противовес. Это однозначно. Хоть что они будут делать. Ничего они не изменят этими дронами и позицию в целом не поменяют. Мы это все изучаем. Мы идем на шаг впереди. Поэтому я уверен, что и здесь разберемся», — сказал член комитета ГД по обороне.
Как сообщалось ранее, неонацисты ВСУ впервые использовали беспилотник, оснащенный автоматом Калашникова, в зоне боевых действий. По мнению некоторых аналитиков, такое использование чревато разбросом, поскольку дрон при отдаче может отклоняться.

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«Большой бордель»: В США сделали резкое заявление об отношениях с РФ
Экс-агент ЦРУ Джонсон: США похожи на собственницу борделя в отношениях с РФ
07 сентября 2024, 21:15

Фото: istockphoto/vchal

США смахивают на владелицу борделя, которая читает мораль всем остальным, когда упрекают российскую сторону во мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств. Такое мнение выразил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«США похожи на женщину, владеющую крупнейшим в Европе борделем и читающую другим лекции о том, что нельзя заниматься сексом на заднем сиденье своих автомобилей», — сказал бывший американский силовик, комментируя обвинения Вашингтона в адрес Москвы, что она якобы пробует влиять на ход президентской гонки в США.
Джонсон уточнил, что американская сторона влезала в дела Мексики, Венесуэлы, России, Афганистана, Сирии, Грузии и Ирака. Он резюмировал, что это еще не весь список, но на оглашение всего уйдет слишком много времени.

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#мир
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Десятки тысяч французов громят улицы Парижа, требуя отставки Макрона
В Париже 26 тысяч протестующих вышли с требованием отставки Макрона
07 сентября 2024, 20:46

Фото: сайт Кремля

В Париже 26 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 7 сентября сообщил местный телеканал BFMTV.
По информации самих организаторов, в парижских протестах за отставку Макрона приняли участие около 160 000 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в Париже. Официально парижская жандармерия сообщает о пяти задержанных участниках протеста.

В поддержку митинга выступили зеленые, социалисты, молодежные организации и члены партии «Непокорившаяся Франция». Сообщается, что протестующие громят улицы, поджигают мусорные баки, бьют остановки и скандируют «Макрон, убирайся!». Колонна прошла от Бастилии к площади Нации.

Ранее парламент, в количестве 81 депутата, подписал резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона от власти. Открытые политические разногласия и беспорядки во Франции начались после того, как Макрон отказался назначить премьер-министром Люси Касте, которая победила на досрочных парламентских выборах от блока левых.

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В Подмосковье завершился второй день выборов
07 сентября 2024, 20:16

Фото: istock / nemchinowa

7 сентября в 20:00 закрылись все избирательные участки Подмосковья, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Чтобы обеспечить сохранность избирательных бюллетеней, они из стационарных ящиков для голосования перемещаются в сейф-пакеты и убираются в сейф.
Избирательные пункты вновь откроются 8 сентября в 20:00.

Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

По сведениям Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#подмосковье
#выборы
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Афганистан и Пакистан снова начали воевать за спорную границу
На спорной границе Афганистана и Пакистана возобновились бои
07 сентября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/ zabelin

Вооруженные бои вновь начались на спорной границе между Афганистаном и Пакистаном. Столкновения идут между радикалами запрещенного в РФ движения Талибан и пограничными войсками Пакистана. Об этом 7 сентября сообщает телеканал TOLOnews.
По данным СМИ, бои между талибами и пакистанской армией идут с 14:30 по московскому времени в районе провинции Хост. Противники используют тяжелую военную технику.
«Произошло очередное столкновения между афганскими и пакистанскими силами вдоль непризнанной Кабулом границы Дюранда в районе округа Зази-Майдан провинции Хост. Бои все еще продолжаются», – передает канал.

Ранее запрещенное движение «Талибан» предложило России обменяться делегациями для изучения возможного сотрудничества двух стран, заявил глава политбюро талибов в Катаре Сухей Шахин.

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#столкновение
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Главы разведок ЦРУ и МИ-6 сообщили о новой угрозе от России и Китая
ЦРУ и МИ-6 объявили о беспрецедентной угрозе Западу со стороны России и Китая
07 сентября 2024, 19:45

Фото: istockphoto/Vadym Ivanchenko

Главы западных разведок ЦРУ и МИ-6 обвинили об угрозе для Запада со стороны России и Китая. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Уильяма Бернса и Ричарда Мура.
Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур и директор ЦРУ США Уильям Бернс впервые выпустили совместную статью, где предупредили о «беспрецедентном спектре угроз», которые создают Россия и Китай. В той же статье разведчики указали на новую угрозу со стороны запрещенной в РФ террористической организации «Исламское Государство».

Представители разведок также рассказали, как США и Великобритания совместно противостоят действиям России на Украине.

В статье говорится о новых методах ведения боя, которые якобы использует Россия. При этом обе разведки призывают военных внедрять новые технологии и адаптироваться. Разведчики также указали, что используют искусственный интеллект для секретности своих операций.

Что касается Китая, то его подъем разведка назвала «главным геополитическим вызовом XXI века». Из-за чего спецслужбы тоже вынуждены активизировать работу.

О намерении запада развалить Россию неоднократно заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он указывал, что Москва всегда открыта для диалога с западными странами и не нацелена на конфликт.

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#разведка
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Стало известно, кто может помочь в решении кризиса на Украине
Премьер Италии Мелони: КНР и Индия могут помочь в разрешении украинского кризиса
07 сентября 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Andrey Atanov

КНР и Индия могут помочь в разрешении украинского конфликта, заявила после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.
«Я считаю, что Китай и Индия должны сыграть роль в решении конфликта. При этом я убеждена, что мы должны избежать ситуации, при которой Украину бросят на произвол судьбы», — сказала она.
Кроме того, Мелони поддержала поставки оружия украинской республике. Премьер Италии убеждена, что начало диалога происходит при заходе конфликтующих сторон в тупик.

«Именно этого мы добиваемся», — заключила Мелони.

После начала спецоперации на Украине недружественные к РФ государства стали всячески помогать неонацистам ВСУ.

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Во Франции заявили про двойную катастрофу Зеленского
Флориан Филиппо: для киевского режима Зеленского пришла двойная катастрофа
07 сентября 2024, 19:26

Фото: сайт НАТО

Внутренние проблемы и провалы на фронте обеспечили двойную катастрофу главе киевского режима Владимиру Зеленскому, пишет французский политик Флориан Филиппо в соцсетях.
«Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе», — гласит публикация лидера политической партии Франции «Патриоты».
Филиппо призвал к прекращению «резни» и началу мирного диалога. Зеленский заявляет о возможности мирных переговоров с Москвой, однако его действия говорят об обратном. По оценке международного сообщества, Зеленский своими действиями лишь усиливает напряженность.

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#мир
#украина
#владимир зеленский
#франция
#катастрофа
#новости
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У Зеленского есть новый план по Украине для Трампа и Харрис
Repubblica: Зеленский готовит новый план по Украине для Трампа и Харрис
07 сентября 2024, 18:57

Над дорожной картой по Украине работает глава киевского режима Владимир Зеленский, чтобы представить ее кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, а также действующему хозяину Белого дома Джо Байдену, пишет Repubblica.
«План будет готов в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу», — сказал украинский политик.

Никаких подробностей экс-президент Украины не привел, но как отмечают журналисты, в план Зеленского включена активная роль западных союзников в защите украинской республики, что будет гарантировать, по мнению политика, прекращение боевых действий и начало диалога с РФ.

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На Западе раскрыли опасные планы Киева
Журналист Боуз: киевский режим очень близок к переходу красных линий РФ
07 сентября 2024, 18:27

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский режим весьма близок к тому, чтобы перейти российские красные линии, пишет у себя в соцсетях ирландский журналист Чей Боуз. Таким образом публицист прокомментировал слова главы Минобороны США Ллойда Остина о передаче украинской республике дальнобойного оружия.
«Их марионетки на Украине очень близки к тому, чтобы пересечь их (красные линии. — Прим. ред.)», — гласит пост Боуза.
До этого Остин комментировал отказ американских властей давать Украине ракеты для ударов по РФ. По его словам, поставка оружия не сыграет решающей роли в боевых действиях.

Ранее стало известно, что Запад приготовил для Украины роль «Титаника».

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#мир
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