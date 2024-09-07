В России высказались об использовании ВСУ дронов с Калашниковыми

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Боевики ВСУ не изменят позицию с помощью беспилотников с автоматами Калашникова. Такое мнение высказал в беседе с изданием «Лента.ру» депутат Госдумы Виктор Заварзин.
«Я уверен, что мы изучим этот вопрос. Будет противовес. Это однозначно. Хоть что они будут делать. Ничего они не изменят этими дронами и позицию в целом не поменяют. Мы это все изучаем. Мы идем на шаг впереди. Поэтому я уверен, что и здесь разберемся», — сказал член комитета ГД по обороне.Как сообщалось ранее, неонацисты ВСУ впервые использовали беспилотник, оснащенный автоматом Калашникова, в зоне боевых действий. По мнению некоторых аналитиков, такое использование чревато разбросом, поскольку дрон при отдаче может отклоняться.
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