Чем опасны украинские «дроны драконы» с термитной зажигательной смесью

Фото: Минобороны РФ
ВСУ начали применять «дроны драконы» с зажигательной термитной смесью из алюминиевого порошка и оксида железа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Минобороны Украины.
Кадры с горящими БПЛА распространяют украинские военные. Сообщается, что один FPV-дрон несет около полкило смеси, военные дистанционно запускают химическую реакцию, после чего беспилотник сбрасывает смесь.
Температура горения термитной смеси 2300 – 2700 °C, что почти вдвое выше температуры плавления металла – 1500 °C. Из-за чрезвычайно высоких температур термит плавит стекло, сталь и железо, а также разрушает бетон и кирпич. Контакт термита с водой приводит к паровому взрыву – его крайне сложно потушить.
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«Это довольно инновационное решение. Но из-за ограниченных финансовых возможностей Украины ВСУ вряд ли смогут использовать «дроны драконы» массово», – заявил в интервью каналу военный аналитик Николас Драммонд.
Температура горения термитной смеси 2300 – 2700 °C, что почти вдвое выше температуры плавления металла – 1500 °C. Из-за чрезвычайно высоких температур термит плавит стекло, сталь и железо, а также разрушает бетон и кирпич. Контакт термита с водой приводит к паровому взрыву – его крайне сложно потушить.
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Лия Мурадьян