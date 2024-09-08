Стали известны имена офицеров ВСУ, погибших при ударе ВС РФ по Полтаве

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Полтавский горсовет распространил имена сотрудников военного института связи, которые были ликвидированы в результате удара ВС РФ по Полтаве, в списке погибших — два подполковника, майор и инструктор. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Согласно опубликованной информации, среди погибших — старший преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, старший инженер технической части майор Сергей Андрущук и инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук.
Ранее РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщало, что при ударе ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве погибли и были ранены около 500 специалистов.
Сегодня пророссийское подполье также сообщало, что в пригороде украинской Полтавы нанесли удар нанесли по военному складу с горюче-смазочными материалами у аэропорта. В сопротивлении отметили, что в результате удара было видно большой взрыв.
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Ранее РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщало, что при ударе ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве погибли и были ранены около 500 специалистов.
Сегодня пророссийское подполье также сообщало, что в пригороде украинской Полтавы нанесли удар нанесли по военному складу с горюче-смазочными материалами у аэропорта. В сопротивлении отметили, что в результате удара было видно большой взрыв.
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Данил Пономарев