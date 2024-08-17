В Курской области ликвидировали колонну ВСУ

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Военнослужащие 810-й морской пехотной бригады российской армии полностью уничтожили колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии. Об этом РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным Ветер.
По его словам, украинский контингент передвигался на бронетехнике из стран НАТО. Более 20 военных были уничтожены, добавил он.
Российские морские пехотинцы также конфисковали паспорта, служебные удостоверения, свидетельства об обучении и другие документы солдат ВСУ. Кроме того, они изъяли личное оружие, боеприпасы, защитную одежду, противогазы, средства связи и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), принадлежащие странам НАТО, добавил офицер.
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«Уничтожено два американских бронеавтомобиля HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar производства США. Один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator захвачены морпехами в виде трофеев», – отметил он.
Российские морские пехотинцы также конфисковали паспорта, служебные удостоверения, свидетельства об обучении и другие документы солдат ВСУ. Кроме того, они изъяли личное оружие, боеприпасы, защитную одежду, противогазы, средства связи и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), принадлежащие странам НАТО, добавил офицер.
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Александр Климов