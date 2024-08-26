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Зеленский назвал атаку на Курскую область частью военно-дипломатической операции

26 августа 2024, 02:00

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления перед индийскими журналистами назвал атаку ВСУ на Курскую область частью военно-дипломатической и военно-политической операции. По его словам, вторжение на российскую территорию — это якобы попытка заставить Россию быть готовой к справедливому миру.
«Курская операция — это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции. Все, что мы делаем, только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру», — сказал Зеленский.
Он добавил, что украинским военным было очень сложно перехватить инициативу, но это было частью планов Киева. Что он имеет в виду под перехватом инициативы — рассыпающийся фронт на Донбассе или захлебнувшееся наступление под Курском — глава киевского режима не пояснил.



Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет обменивать территории ради заключения мира с Россией, а также не рассматривает вариант остановки боевых действий на имеющейся линии фронта.

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#курская область
Мобилизованный украинец умер от эпилепсии прямо в распределительном центре
«Страна»: мобилизованный в ВСУ умер в Киеве от приступа эпилепсии
26 августа 2024, 00:17

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Мобилизованный в ВСУ украинец умер в Киеве во время приступа эпилепсии несмотря на то, что из-за заболевания его должны были признать непригодным. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Мужчине пытались сделать непрямой массаж сердца, но он все равно скончался, указано в материале.
По информации издания, все произошло в распределительном центре, куда отправляют всех мобилизованных перед отправкой на фронт. Судя по прикрепленному к публикации видео, украинца пытались реанимировать прямо в жилом блоке распредцентра.

Согласно действующим на Украине правилам мобилизации, люди, больные эпилепсией, считаются непризывной категорией только при наличии частых приступов или при ярких психических расстройствах.

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На Украине сообщили о ряде взрывов в Харькове
25 августа 2024, 23:28

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

Украинский «24 канал» в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в Харькове. Район атаки и иные подробности в публикации не уточняется.
Взрывы также произошли в подконтрольном Киеву Херсоне, информирует телеканал «Общественное». Их зафиксировали вечером 25 августа.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Накануне в Сумской области на севере Украины произошел взрыв, которые привел в действие систему противовоздушной обороны (ПВО).

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#взрыв
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«Вагнер» у границ Украины: Киев просит Белоруссию увести войска из-под Гомеля
МИД Украины призывает Белоруссию отвести войска и группу «Вагнера» от границы
25 августа 2024, 22:24

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В Гомельской области у белорусско-украинской границы фиксируется большая концентрация войск, техники, артиллерии, ПВО и РСЗО с минской стороны, включая бывшую группу «Вагнера». Об этом заявляет МИД Украины в своем телеграм-канале. Ведомство призывает Белоруссию отвести личный состав и вооружение.
По данным министерства, Белоруссия объясняет концентрацию сил учениями, что якобы не соответствует действительности.
«Призываем должностных лиц Белоруссии не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы — прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня», — говорится в сообщении украинского МИД.
Однако киевский режим не уточнил что именно подразумевается под «трагическими ошибками», а также о каком «давлении» со стороны Москвы идет речь.

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В Краматорске от обстрела погиб сотрудник агентства Reuters
ТАСС: в Краматорске от обстрела погиб советник по безопасности агентства Reuters
25 августа 2024, 21:24

Фото: istockphoto/bwb-studio

В подконтрольном ВСУ Краматорске от обстрела погиб Советник по безопасности журналистов Reuters. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в агентстве. При этом он не смог пояснить, идет ли речь о подданном Великобритании или нет.
«Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности. Но это предварительная информация», — приводят слова источника.
Ранее информационное агентство Reuters заявило о ранении двух своих сотрудников в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, отмечалось, что один журналист пропал без вести.

Всего редакционное задание в зоне боевых действий выполняли шестеро журналистов. Один из них пропал без вести, двое других, получивших ранения, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Связь с ещё тремя сотрудниками Reuters установлена.

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Кадыров: бойцы «Ахмата» захватили опорник ВСУ и пленили служившего в «Айдаре»*
25 августа 2024, 20:58

Фото: istock/Anna_Anikina

Бойцы спецназа «Ахмат» захватили опорный пункт и взяли в плен двух боевиков, один из которых ранее служил в батальоне «Айдар»*. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, атаку провели вместе с батальоном 4-й бригады 3-й армии ЮВО.
Пленный заявил, что в его предыдущем батальоне уже почти никого не осталось.
«Полагаю за время СВО большинство представителей нацистского подразделения ликвидировали, а оставшихся просто раскидали по другим штурмовым бригадам. Сами же пленные рады, что их не настигла участь предшественников, с которыми на поле боя наши парни не церемонятся», — написал Кадыров.
Глава Чечни добавил, что пленные были рады оказаться в руках «Ахмата», так как это «предпочтительнее, чем погибнуть за интересы украинского квазигосударства».

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Подполье: по пункту дислокации ВСУ и складу в Славянске нанесли два удара

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Артиллеристы группировки «Север» уничтожили РСЗО «Град» в курском приграничье

*запрещенная в Российской Федерации террористическая организация
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#кадыров
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Подполье: по пункту дислокации ВСУ и складу в Славянске нанесли два удара
25 августа 2024, 20:32

Фото: istock/aapsky

По пункту временной дислокации боевиков ВСУ и складу в Славянске нанесли два удара. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Оба прилета, по его словам, произошли с 17:00 до 18:00.
«Прилет в Славянск: накрыли пункт временной дислокации и склад», — пояснил Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
По данным координатора, первый удар нанесли в 17:10, после чего раздался мощный и громкий взрыв, а второй — в 17:25, он пришелся по живой силе боевиков.

Ранее сопротивление сообщало, что киевский режим уже как неделю эвакуирует Николаевскую подконтрольную ВСУ часть Херсонской области. По словам Лебедева, людей вывозят из населенных пунктов, граничащих с Россией.

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#склад
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#режим
#всу
#удар
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Зеленский исключил обмен территорий ради мира с Россией
25 августа 2024, 19:05

Владимир Зеленский заявил, что исключает обмен территорий ради заключения мира с Россией. Об этом сообщает украинское издание «Страна». По его словам, киевский режим также не готов останавливать конфликт на действующей линии боевого соприкосновения.
«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — сказал он.
Зеленский также добавил, что он не хочет остановить кровопролитие на имеющейся линии фронта.

Ранее Зеленского осудили за гибель более 700 тысяч украинских солдат после того, как он предпочел войну миру. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя выступление украинского лидера по случаю Дня независимости Украины, где он сказал, что Киев всегда будет помнить бойцов, отдавших жизнь за свою страну.

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#солдат
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Артиллеристы группировки «Север» уничтожили РСЗО «Град» в курском приграничье
25 августа 2024, 18:28

Артиллеристы группировки войск ВС РФ «Север» уничтожили украинскую РСЗО «Град» в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Передвижение системы залпового огня выявили разведчики.
«В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» боевая машина РСЗО «Град» боевиков ВСУ была уничтожена, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — говорится в сообщении министерства
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ отразили атаки штурмовиков ВСУ в Курской области. Невозвратные потери украинских боевиков составили до 40 человек. В оборонном ведомстве уточнили, что атаки противник предпринимал в районе населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Все попытки ВСУ предпринять наступательные действия были сорваны российскими военными, неприятель отступил с потерями.

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Активисты подполья «Дозор» подожгли 30-метровый флаг Украины в Киеве
25 августа 2024, 18:06

Фото: istockphoto/sandsun

В ночь с 24 на 25 августа в День независимости Украины активисты подполья «Дозор» подожгли 30-метровый украинский флаг в столице страны. Поджог произошёл на улице Владимира Рыбака, неподалёку от Киевского медицинского университета.
Об этом подпольщики написали в своём телеграм-канале, отметив, что таким образом они решили поздравить киевский режим с «днём независимости» (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.). На выложенных в сеть кадрах в ночи очень хорошо видно полыхающее «жовто-блакитное» полотнище.

Это не первая «огненная» акция подпольщиков на Украине. Недавно активисты рассказывали о поджоге служебного автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) в Николаеве.

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