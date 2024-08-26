Зеленский назвал атаку на Курскую область частью военно-дипломатической операции

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления перед индийскими журналистами назвал атаку ВСУ на Курскую область частью военно-дипломатической и военно-политической операции. По его словам, вторжение на российскую территорию — это якобы попытка заставить Россию быть готовой к справедливому миру.
«Курская операция — это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции. Все, что мы делаем, только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру», — сказал Зеленский.Он добавил, что украинским военным было очень сложно перехватить инициативу, но это было частью планов Киева. Что он имеет в виду под перехватом инициативы — рассыпающийся фронт на Донбассе или захлебнувшееся наступление под Курском — глава киевского режима не пояснил.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет обменивать территории ради заключения мира с Россией, а также не рассматривает вариант остановки боевых действий на имеющейся линии фронта.
Читайте также:
Зеленский исключил обмен территорий ради мира с Россией
«Испугался и плакал»: Стало известно об извинениях Зеленского перед Кадыровым
Зеленского раскритиковали за его речи ко Дню независимости Украины
Данил Пономарев