Власти Беловского района Курской области призвали местных жителей эвакуироваться

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Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал местных жителей покинуть территорию из-за напряженной обстановки.
«Уважаемые жители Беловского района! Обстановка очень напряженная. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба ко всем жителям покинуть район», — написал он в своем Telegram-канале.
В субботу, 10 августа, в Сети появилась информация о том, что ВСУ якобы прорвали оборону ВС РФ и зашли в слободу Белая в Беловском районе. Позже местные власти опровергли данную информацию. Однако врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что в Беловский район зашла ДРГ ВСУ, однако тогда российским военным удалось ситуацию стабилизировать.
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Элина Позднякова