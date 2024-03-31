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В Курской области объявили об отмене ракетной опасности, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал губернатор области.
Вечером 31 марта (00:47 по московскому времени) Старовойт сообщил, что в Курской области наблюдается опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
16 марта, по сообщениям, снаряд украинской армии попал в дом в Курской области, вызвав пожар. Губернатор области пообещал оказать помощь властям в ремонте здания.
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