В Хмельницкой области прозвучали взрывы

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В Хмельницкой области Украины произошел взрыв на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил в своем Telegram-канале телеканал «Общественное», ссылаясь на своих корреспондентов.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги в регионе звучал с 00:05 до 00:48 по московскому времени.
Ранее о взрывах сообщили в Харькове.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее о взрывах сообщили в Харькове.
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Александр Климов