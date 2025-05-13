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Администрация города Железногорска Курской области подала заявление в полицию на подростка, отправившего в рамках патриотического проекта фото гей*-порноактера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта "Лица Победы" Антона Польского.
«Этот проект назывался "Лица Победы", и было обращение к гражданам присылать своих ветеранов… Та фотография, которую он (подросток – ред.) прислал … была умышленно "застарена", черно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое… В полицию поступило заявление от администрации города, первого или второго числа оно поступило. Сейчас делом занимается полиция», — передает агентство слова Польского.
Как оказалось, подросток отправил под видом ветерана фото гей*-порноактера Билли Херрингтона. Оно находилось рядом с портретами героев и фронтовиков. При этом Польский признался, что не узнал Херрингтона, так как не знал кто он.
Ранее «Радио 1» сообщало о подростке из Новокузнецка, который планировал взорвать местный военкомат. Несовершеннолетнего задержали правоохранители. Как оказалось, злоумышленник действовал по указке организации «Легион свобода России»*.
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