В Курской области поймали диверсантов, которые планировали теракт на нефтехранилище

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В Курской области задержали группу украинских диверсантов, которые планировали взорвать нефтехранилище. Силовики остановили организованную группу, во время передвижения по региону.
«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле», – цитирует источник в силовых структурах РИА Новости.
Сообщается, что во время обыска у диверсантов нашли взрывчатку и детонаторы. Один из задержанных уже рассказал о планах совершить теракт. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.
Ранее власти ограничили въезд в Курчатов, где находится Курская АЭС. Попасть туда могут только жители, у которых есть регистрация. Те, кто работает в городе, но не прописан, могут получить пропуска.
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