Немецких и польских темнокожих наемников ликвидировали в Курской области

Фото: Минобороны РФ
Бойцы спецназа «Ахмат» в Курской области ликвидировали польских и немецких наемников ВСУ. Темнокожие военные говорили на разных языках, сообщил 28 августа командир отряда с позывным Каштан.
«Это были немцы и представители из Польши. Когда мы сходились с ними в бою, по их диалогам понимали, что это иностранцы. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», – цитирует командира отряда ТАСС.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ наносят удары по своим же солдатам, которые пытаются сдаться в плен. Это осложняет задачу вывести военнопленных живыми из-под обстрела.
Читайте также:
Украина сообщает о гибели пилота американского истребителя F-16
Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов, где находится АЭС
Песков отреагировал на киевский «план победы над Россией»
Лия Мурадьян