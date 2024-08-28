Украина сообщает о гибели пилота американского истребителя F-16

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О гибели летчика 204-й бригады тактической авиации ВСУ сообщил депутат горсовета Игорь Полищук. Известно, что подполковника авиации Алексея Меся обучали пилотировать американский истребитель F-16 Fighting Falcon.
Предполагается, что пилота ликвидировали 26 августа, во время массированного ракетного удара ВС РФ по позициям противника. Гибель Меся может значить уничтожение первого самолёта F-16 на Украине, сообщает RT.
Ранее о возможном уничтожении американского самолета сообщал Telegram-канал Shot. Говорилось, что истребитель могли уничтожить во время удара по аэродрому в Хмельницкой области.
После первого удара американские истребители поднялись в воздух и кружили несколько часов, второй удар настиг пилотов ВСУ, когда те решили вернуться в аэродром Староконстанинов.
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Ранее о возможном уничтожении американского самолета сообщал Telegram-канал Shot. Говорилось, что истребитель могли уничтожить во время удара по аэродрому в Хмельницкой области.
После первого удара американские истребители поднялись в воздух и кружили несколько часов, второй удар настиг пилотов ВСУ, когда те решили вернуться в аэродром Староконстанинов.
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Лия Мурадьян