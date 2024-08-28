Украина сообщает о гибели пилота американского истребителя F-16

К выполнению задач в зоне проведения спецоперации продолжают присоединяться добровольцы. Ежедневно их усилия и профессиональные навыки помогают достичь поставленных задач и защитить страну. Боец из Ханты-Мансийского округа рассказал, как пришел на фронт по зову сердца и какую помощь ему и его семье оказывает государство.