В Курской области поймали преступника, выдававшего себя за военного

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В Курской области задержали преступника, который выдавал себя за военнослужащего. Об этом сообщил губернатор Александр Смирнов. По его данным, мужчину поймали на территории Рыльского района.
«В рамках действующего правового режима контртеррористической операции бойцы отряда «БАРС-Курск» несли службу совместно с нашими военными. В результате их общих действий был задержан мужчина, выдававший себя за военного», — написал он.Смирнов отметил, что пойманный преступник находился в розыске. Сейчас его передали полиции для дальнейшего разбирательства.
«Спасибо нашим защитникам за слаженность в работе и преданность своему делу», — добавил курский губернатор.Ранее сообщалось о задержании мошенников, которые выдавали себя за бойцов спецназа «Ахмат» и обманом смогли заработать на дорогой автомобиль. О подробностях произошедшего — в материале «Радио 1».
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