Цыганский «боевой табор» выдавал себя за спецназ «Ахмата» и поплатился: Реакция Алаудинова

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Мошенники представлялись бойцами спецназа «Ахмат» и обманом смогли заработать на дорогой автомобиль. Об этом написал командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
О подробностях произошедшего и иных случаях мошенничества — в материале «Радио 1».
Алаудинов, комментируя данный инцидент отметил, что спецназ «Ахмат» не является рекламной маркой. Командир отметил, что эти аферисты не имеют никакого отношения к подразделению.
Выяснилось, что задержать удалось семь человек на семи автомобилях. Злоумышленников и имущество передали сотрудникам Росгвардии. Отмечается, что один из них пытался выгородить себя, заявив, что носит камуфляж и символику специальной военной операции в качестве рабочей одежды.
Мошенники свою вину признали. Согласно показаниям одного из них, они продавали генераторы и строительный инвентарь, представляясь бойцами «Ахмата».
Фото: istock / Andrii Zorii
По его словам, он выманивал деньги у пострадавшей якобы на суд против российского оборонного ведомства. Через месяц он вновь обратился к знакомой за средствами якобы для оформления справки об инвалидности, лечения и продолжения судебных тяжб.
Ранее стало известно, что злоумышленники создали фейковый сайт Следственного комитета для обмана участников СВО. Таким способом аферисты выманивали деньги у бойцов спецоперации. Потенциальные жертвы вводили свои данные на фиктивных бланках ведомства. После чего мошенники звонили клиентам, представляясь сотрудниками СК РФ, и убеждали их перевести деньги, якобы необходимые для оформления документов для получения выплат.
Читайте также:
ФСБ: в Дагестане поймали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины
Решившего построить дом участника СВО обманули мошенники
Мошенники от лица Минобороны развели певицу Наталью Москвину
«Ахмат» — не рекламная марка: реакция Алаудинова на денежную аферуУточняется, что злоумышленники воспользовавшись именем подразделения, продавали различное техническое оборудование. Введя многих граждан в заблуждение, преступникам удалось заработать немалую сумму денег.
Алаудинов, комментируя данный инцидент отметил, что спецназ «Ахмат» не является рекламной маркой. Командир отметил, что эти аферисты не имеют никакого отношения к подразделению.
«Спецназ «Ахмат» никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно», — отметил Алаудинов.Командир добавил, что «Ахмат» является одним из самых обеспеченных воинских подразделений Минобороны РФ.
Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ
Мошенниками оказались семеро цыганУточняется, что преступников, которые выдавали себя за бойцов спецназа «Ахмат», задержали в Старом Осколе. Ими оказались цыгане. Их удалось выследить волонтерам, которые вызвали спецназ подразделения из Белгорода.
Выяснилось, что задержать удалось семь человек на семи автомобилях. Злоумышленников и имущество передали сотрудникам Росгвардии. Отмечается, что один из них пытался выгородить себя, заявив, что носит камуфляж и символику специальной военной операции в качестве рабочей одежды.
Мошенники свою вину признали. Согласно показаниям одного из них, они продавали генераторы и строительный инвентарь, представляясь бойцами «Ахмата».
Фото: istock / Andrii Zorii
Алаудинов высмеял сообщения о своем попадании в пленКасаемо введения в заблуждение, недавно в сети появилась информация о том, что Апти Алаудинов якобы попал в плен. Вскоре замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ опубликовал в своем Telegram-канале ролик, в котором отметил, что едет в Белгородскую область, где на границе стоят бойцы «Ахмата».
«Тут, оказывается, в интернете меня сегодня взяли в плен, я не в курсе этого просто», — высмеял сообщения мошенников Алаудинов.
Мошенники выманивают миллионы рублей под видом ветеранов СВОСлучай с подразделением «Ахмат» далеко не единичный. В Петербурге 29-летний мужчина выдавал себя за ветерана СВО и обманом выманил у женщины четыре миллиона рублей. Спустя некоторое время аферист добровольно пришел в правоохранительные органы и признался в содеянном.
По его словам, он выманивал деньги у пострадавшей якобы на суд против российского оборонного ведомства. Через месяц он вновь обратился к знакомой за средствами якобы для оформления справки об инвалидности, лечения и продолжения судебных тяжб.
Ранее стало известно, что злоумышленники создали фейковый сайт Следственного комитета для обмана участников СВО. Таким способом аферисты выманивали деньги у бойцов спецоперации. Потенциальные жертвы вводили свои данные на фиктивных бланках ведомства. После чего мошенники звонили клиентам, представляясь сотрудниками СК РФ, и убеждали их перевести деньги, якобы необходимые для оформления документов для получения выплат.
Читайте также:
ФСБ: в Дагестане поймали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины
Решившего построить дом участника СВО обманули мошенники
Мошенники от лица Минобороны развели певицу Наталью Москвину
Екатерина Коршунова