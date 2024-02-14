В ночь на 14 февраля над Россией перехвачено девять украинских беспилотников

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Девять украинских беспилотников были перехвачены минувшей ночью над Белгородской и Воронежской областями, а также над Чёрным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 9 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (1 БПЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)», — отметили в российском военном ведомстве.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в социальных сетях о том, что система противовоздушной обороны сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность. В результате пострадала и была госпитализирована одна женщина в Валуйском округе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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