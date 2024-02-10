В небе над Брянской областью были перехвачены три украинских дрона

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Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены три беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.
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Артем Путинцев