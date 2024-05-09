В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

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Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. Об этом предупредил губернатор региона Роман Старовойт.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона в своём Телеграм-канале.Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак