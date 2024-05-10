В Подольске отразили атаку украинского БПЛА, который летел на Москву

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Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Подольск. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, БПЛА летел на Москву.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал городской глава в своём Телеграм-канале.Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что ракету западного производства сбили над Мариуполем, осколки упали в центр города.
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Алина Юрчак