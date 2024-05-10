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В Подольске отразили атаку украинского БПЛА, который летел на Москву

Собянин: силы ПВО в Подольске отразили атаку дрона, летевшего на Москву
10 мая 2024, 01:55
Фото: istock / NiseriN

Фото: istock / NiseriN

Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Подольск. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, БПЛА летел на Москву.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал городской глава в своём Телеграм-канале.
Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что ракету западного производства сбили над Мариуполем, осколки упали в центр города.

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Семья колумбийского наемника попросила помочь вернуть его тело с Украины
La FM: отец наемника из Колумбии попросил помочь вернуть его тело с Украины
10 мая 2024, 02:17

Фото: istock / razihusin

Отец погибшего наемника из Колумбии Алексиса Тарасоны Ибаньеса обратился в МИД государства с просьбой вернуть его тело с Украины. Об этом информирует La FM.
«Франсиско Тарасона, отец молодого человека,... обратился за помощью к министерству иностранных дел Колумбии с целью как можно скорее репатриировать тело его сына, поскольку в армии сообщили, что оно, возможно, прибудет на территорию Колумбии через четыре недели», — сказано в материале издания.
Отец сообщил, что его 24-летний сын погиб на Украине 8 мая. Ему позвонили украинские военные и сообщили, что мужчина был часовым на военном объекте и погиб от ранений вследствие ракетного удара.

Как рассказал Тарасона, его сын — профессиональный военный, уехавший в Польшу, а затем — на Украину в поисках высокого заработка.

Ранее стало известно, наёмников из каких стран больше всего в зоне спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мид
#отец
#мужчина
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Ракету западного производства сбили над Мариуполем, осколки упали в центр города
Система ПВО сбила ракету западного производства над Мариуполем
09 мая 2024, 23:19

Фото: istock / Alexyz3d

Средства противовоздушной обороны вечером 9 мая отбили атаку на Мариуполь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы Донецкой Народной Республики.
«Сработало ПВО, явно успешно. Сбито что-то тяжелое, осколки попадали в центре города», — рассказал собеседник информагентства.
По словам источника, сбитая ракета, предположительно, западного производства.

Ранее в Курской области объявили опасность атаки БПЛА.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#всу
#мариуполь
#пво
#ракета
#днр
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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
09 мая 2024, 23:19

Фото: istock / Olena Bartienieva

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. Об этом предупредил губернатор региона Роман Старовойт.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона в своём Телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#опасность
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#пво
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ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
МО: ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
09 мая 2024, 22:48

Фото: istock / Olena Bartienieva

В Минобороны России сообщили о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
По данным ведомства, с 20:30 до 21:40 по московскому времени 9 мая были предотвращены попытки киевского режима совершить террористические атаки, используя беспилотники самолетного типа, направленные на объекты на территории Российской Федерации.

Ранее Минобороны также сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области около 15:30 по московскому времени девятого мая.

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#пво
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В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины
Макгрегор: Запад может повлиять на ход СВО только при помощи ядерного оружия
09 мая 2024, 22:24

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что только применение ядерного оружия может повлиять на ситуацию на Украине.
Он отметил, что на обычном уровне невозможно изменить стратегическую картину на Украине, и поэтому единственный вариант — это обращение к ядерному арсеналу. По его словам, президент России Владимир Путин дал понять, что не желает эскалации конфликта до такого уровня, однако подчеркнул, что Москва готова ответить на любые действия.

Макгрегор также отметил, что Россия обладает современным научно-индустриальным потенциалом, включая сухопутные и ракетные войска, а также беспилотные системы, что делает ее выносливой и готовой к боевым действиям.

Напомним, Генштаб по поручению президента начал подготовку к учениям, в ходе которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. МИД России заявил, что эти маневры следует рассматривать в контексте военных угроз со стороны западных стран и дестабилизирующих действий НАТО.

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В США допустили поражение Вашингтона и Киева к началу 2025 года
Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж допустил поражение США и Украины в 2025 году
09 мая 2024, 21:55

Фото: iStock/ValleraTo

Экс-сотрудник Госдепартамента, ответственный за политику в отношении России и Украины, Майкл Киммейдж, предупреждает, что США и Украина могут столкнуться с возможным поражением к началу 2025 года.
По его мнению, это может стать первой серьезной войной в Европе с 1945 года, и обе страны рискуют окончательно потерять позиции. Киммейдж подчеркивает, что такой исход конфликта нанесет серьезный удар по репутации США.

Он также предполагает, что из-за стремления сохранить авторитет, администрация Дональда Трампа может использовать различные сценарии, включая участие в конфликте на более глубоком уровне, чтобы предотвратить свое поражение на предстоящих выборах.

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При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель
Старовойт: при обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель
09 мая 2024, 21:31

Фото: istockphoto/RamonCast

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что еще один мирный житель поселка Теткино в Курской области был ранен во время обстрела со стороны ВСУ.
«Сегодня территория Курской области в течение дня была неоднократно обстреляна со стороны Украины ... В поселке Теткино во время недавнего обстрела ранен еще один местный житель», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что украинские атаки были зафиксированы в четверг в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. Ранее Старовойт сообщил, что жительница приграничного поселка Теткино в Курской области погибла от прямого попадания снаряда в дом, а еще одна женщина получила осколочные ранения.

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ФРГ намерена поставить Украине три РСЗО HIMARS американского производства
Писториус: ФРГ намерена поставить Украине 3 РСЗО HIMARS производства США
09 мая 2024, 21:11

Фото: iStock/vadimrysev

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил 9 мая о намерении своей страны поставить Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, пишет РИА Новости.
«Теперь я могу подтвердить, что мы в сотрудничестве с американцами поставим Украине 3 РСЗО HIMARS», — отметил Писториус, находящийся с визитом в США.
Ранее Россия направила ноту странам НАТО в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законной целью для России.

В МИДе России отмечали, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наращивание вооружений Украины со стороны Запада неизбежно приведет к негативным последствиям и не изменит обстановки.

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Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения
Лукашенко: Белоруссия и РФ не хотят, чтобы Украина была плацдармом для нападения
09 мая 2024, 20:58

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны не желают видеть Украину в качестве плацдарма для возможного нападения на них.
«Мы стремимся к миру, мы не настроены на войну. Нам не нужно, чтобы Украина стала базой для агрессии (против Белоруссии и России)», — цитирует президента Белоруссии РИА Новости.
Ранее Лукашенко отметил, что события на Украине и в других регионах мира показывают, что коллективный Запад, подобно событиям начала 1940-х годов, готов заключить сделку с любым злом, лишь бы сохранить своё господство и выгоду.

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