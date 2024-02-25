В Курской области запущена система оповещения о ракетной опасности

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Ракетную опасность объявили в Курской области, звучит сирена воздушной тревоги. О запуске соответствующего оповещения сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Ракетная опасность! В Курской области активирована система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо немедленно укрыться в помещениях без окон, таких как коридор, ванная или кладовая. Если же вы находитесь на улице, немедленно войдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — сообщил он в своем Telegram-канале.Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
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