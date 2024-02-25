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В Курской области запущена система оповещения о ракетной опасности

25 февраля 2024, 01:04
Фото: iStock/joymsk

Фото: iStock/joymsk

Ракетную опасность объявили в Курской области, звучит сирена воздушной тревоги. О запуске соответствующего оповещения сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Ракетная опасность! В Курской области активирована система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо немедленно укрыться в помещениях без окон, таких как коридор, ванная или кладовая. Если же вы находитесь на улице, немедленно войдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#опасность
#курская область
#ракета
#губернатор
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«Зеркало недели»: Взрывы слышны в подконтрольной Киеву части Запорожской области
25 февраля 2024, 02:18

Фото: iStock/Zeferli

Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Каких-либо подробностей при этом не приводится.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#запорожская область
#украина
#взрывы
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Mash: В Крыму пьяные участники ЧВК избили посетителей кафе
25 февраля 2024, 01:19

Фото: iStock/possum1961

В крымском посёлке Черноморское люди в военной форме ворвались в кафе и избили находившихся там посетителей, а затем уложили их лицом в пол. Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», речь может идти о бойцах частной военной компании (ЧВК) «Медведь».
По информации канала, в кафе «Крепость» праздновали 23 февраля двое из добровольческой бригады спецназа. В какой-то момент произошла ссора с «гражданскими» на парковке, после чего бойцы ЧВК отлучились и уже ночью вернулись с подмогой, которую можно увидеть на видео.



Некоторых посетителей заведения избили, для убедительности стреляя в воздух из автомата. Очевидцы рассказывают, что участников первоначальной ссоры при этом не было. По информации Mash, один из избитых посетителей в больнице в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле Москвы.

При этом три сотрудника бригады рассказали, что в заведении выкрикивают проукраинские лозунги. Это оказалось ложью, всех виновных передали полиции.

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#крым
#избиение
#кафе
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Получил леща: Норвежского метеоролога сбила рыба во время репортажа о шторме
24 февраля 2024, 19:47

Фото: iStock/Фото: istockphoto/Liubov Polozhentseva

В Норвегии сильный шторм «Ингунн» стал причиной курьёзного инцидента, снятого на камеру и позднее разлетевшегося по интернету. Сейчас ролик можно встретить во всех социальных сетях.
Во время прямого эфира метеоролог, рассказывающий о погоде на побережье Кристиансунна, был внезапно сбит с ног рыбой, которую принес на берег сильный порыв ветра.

На видео видно, как молодой репортер с микрофоном стоит на берегу и рассказывает о погодных условиях. Один из мощных порывов ветра приносит в его сторону рыбину, которая ударяет его в лицо. Метеоролог падает на каменистый берег, а набегающая волна смывает атаковавшую его рыбу и самого репортера. Спустя несколько секунд парень поднимается, ему на помощь приходят коллеги.

Зрители обратили внимание на то, что у метеоролога начал раскрываться на шее надувной автоматический спасательный жилет, что, как оказалось, и вызвало у него столь бурную реакцию.

Шторм «Ингунн» обрушился на Норвегию в начале февраля и стал одним из самых сильных за последние несколько десятков лет. Он принес с собой сильный ветер, обильные осадки и высокие волны, что привело к наводнениям и другим последствиям.




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#ветер
#шторм
#метеоролог
#рыба
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На складе Ozon в Петербурге обнаружили наркотики
24 февраля 2024, 17:14

Фото: iStock/lekcej

При приёме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге было обнаружено наркотическое вещество. Об этом пресс-служба маркетплейса сообщила РИА Новости.
Отмечается, что сотрудники, принимающие товар, обнаружили в одной из коробок продавца неизвестное, вызывающее подозрения, вещество. По результатам экспресс-анализа выяснилось, что это наркотическое вещество. Товар не приняли на склад, поэтому он не поступил в продажу.

На склад оперативно прибыли полицейские, которым отдали находку. В настоящее время проводится проверка. Компания Ozon активно сотрудничает со следствием и предоставляет необходимые данные.

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#склад
#наркотики
#полиция
#санкт-петербург
#проверка
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В деревне Кировской области обнаружены тела трёх мужчин
24 февраля 2024, 16:25

Фото: СК России по Кировской области

Днём 24 февраля в деревне Мари-Малмыж Кировской области в одном из частных домов были обнаружены три мёртвых человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
Как сообщили следователи, тела принадлежат трём мужчинам. Дознаватели не обнаружили на них видимых признаков насильственной смерти.

В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобу установить причину смерти всех троих.

По факту обнаружения тел комитет инициировал проверку. Следователи осмотрели дом и провели комплекс следственных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Полиция опрашивает соседей, разыскивают возможных свидетелей.

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#полиция
#дом
#следователи
#тела
#следственный комитет
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Пьяный пассажир довёл до слёз стюардессу «Победы»
Нетрезвый мужчина довёл до нервного срыва стюардессу «Победы»
24 февраля 2024, 16:03

Фото: авиакомпания «Победа»

Минувшей ночью в аэропорту Шереметьево полиция сняла с самолета «Победы» пассажира, который в пьяном состоянии приставал к бортпроводнице и не реагировал на замечания экипажа, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Полиция выяснила, что во время посадки пассажиров на Boeing 737-800, который готовился вылететь рейсом DP6567 в Челябинск, мужчина шел сзади бортпроводницы, а затем навалился на нее всем телом и начал ощупывать её. После замечания стюардессы, невменяемый пассажир ответил: «Ты сама ко мне прижимаешься, дура!». Однако, своих действий не прекратил.

Получив еще одно замечание, мужчина начал кричать и нецензурно оскорблять бортпроводника. Рядом сидящие пассажиры предложили девушке помощь. Бортпроводница попросила дебошира предъявить посадочный талон, но в ответ получила очередную порцию мата и оскорблений.

Девушка в слезах, с трясущимися руками и прерывающейся от всхлипов речью, ушла в переднюю часть самолета, где рассказала о случившемся старшему бортпроводнику. Та доложила о нештатной ситуации на борту воздушного судна командиру. Было решено вызвать на борт полицию.

Правоохранители сняли дебошира с рейса, собрали с экипажа и свидетелей объяснительные. После проведения дополнительного осмотра сотрудниками службы авиационной безопасности самолет отправился в Челябинск с 40-минутной задержкой.

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#шереметьево
#самолет
#полиция
#пассажиры
#мужчина
#девушка
#дебошир
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В Санкт-Петербурге из хостела на воде эвакуировали постояльцев
24 февраля 2024, 14:32

Фото: официальный сайт хостела

В ночь на 24 февраля в Санкт-Петербурге из «АкваХостела» на Петровской косе около полуночи начали выводить жильцов. Их просили сойти на берег в связи с возможным затоплением хостела, сообщает сайт 78.ru
Согласно информации агентства, ледяной покров Невы продавил боковую часть корпуса плавучего отеля. Сотрудники хостела немедленно позвонили в экстренные службы. Прибывшие спасатели эвакуировали 75 гостей из номеров, обеспечив их безопасность. Впоследствии часть воды из помещений была откачана. Никто из постояльцев или персонала не пострадал.

Директор «АкваХостела» Илья Бобров рассказал, что в корпусе образовалась трещина, через которую проникала вода. Первоочередной задачей было предотвращение затопления, поэтому сотрудники отеля занимались откачкой воды и поиском материала для заделывания пробоины.

Постояльцев, которые были вынуждены покинуть свои комнаты, эвакуировали в другие гостиницы и хостелы. Директор «АкваХостела» заверил, что паники не было, а сотрудники готовы работать с претензиями гостей и предоставить компенсации за доставленные неудобства.

«АкваХостел» расположен на Ждановской набережной и пользуется популярностью среди туристов благодаря своему уникальному расположению на воде. Верхняя палуба хостела открывает панорамный вид на Санкт-Петербург, что особенно впечатляет туристов в вечернее время.

Общая площадь «АкваХостела» составляет 1600 квадратных метров. Отель состоит из нескольких корпусов, соединенных между собой переходами. В каждом корпусе есть номера различной вместимости, от двухместных до восьмиместных.

В настоящее время устанавливается окончательная сумма ущерба, нанесенного хостелу, а также выясняются все обстоятельства происшествия.

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#петербург
#эвакуация
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На МКАДе рухнула крыша автостоянки, повреждены более 10 авто
24 февраля 2024, 14:17

Фото: iStock/mesteban75

Крыша автостоянки на МКАДе рухнула, предварительно, из-за скопившего снега. Повреждены более 10 автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Отмечается, что кровля не выдержала тяжести снега, который продолжительное время не счищался. В результате инцидента были повреждены 15 припаркованных машин. Пострадавших не зафиксировано.

Ранее столичное управление ГИБДД сообщало, что на МКАДе водитель сбил женщину, гулявшую прямо по проезжей части. Предполагается, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия 42-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

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#москва
#мкад
#происшествие
#автомобили
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Полицейские Санкт-Петербурга задержали ранее судимого наркодельца
24 февраля 2024, 11:02

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полиция Санкт-Петербурга задержала 35-летнего мужчину, который содержал нарклабораторию.Об этом сообщает Telegram – канал «Петербургская полиция».
В ходе расследования уголовного дела 21 января оперативники Адмиралтейского района нагрянули с обыском в дом по улице Митрофаньевской, где после осмотра помещений были изъяты весы, полимерная банка с зелёной массой внутри, банки с белым порошком.

Проведённая экспертиза дала заключение, что изъятый порошок является наркотиком мефедроном. На допросе мужчина сказал, что планировал продать наркотик. Кроме мефедрона в его доме обнаружили 300 граммов фенэтиламина.

Полиция возбудила уголовное дело против хозяина дома по уголовной статье «Покушение на сбыт наркотических средств. Все средства для изготовления мефедрона также были изъяты. Мужчина был задержан. Позднее оказалось, что он был трижды судим за изготовление и сбыт наркотиков.

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#уголовное дома
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#санкт-петербург
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