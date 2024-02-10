Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Сергея Шапталу, назначив на его место генерал-майора Анатолия Баргилевича. Об этом он сам сообщил в своём новом вечернем видеообращении к жителям Украины.