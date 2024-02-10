Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

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Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Гладков призвал всех людей найти укрытия без окон со сплошными стенами. Губернатор также попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при украинском обстреле хутора в Грайворонском округе. Трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Их госпитализировали.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что три человека пострадали при украинском обстреле хутора в Грайворонском округе. Трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Их госпитализировали.
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Екатерина Коршунова