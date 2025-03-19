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В Кузбассе банда школьниц избивает сверстниц и снимает все на камеру

Фото: iStock/SeventyFour

Фото: iStock/SeventyFour

В Кузбассе девочки избивают сверстниц прямо в школе на глазах у всех учеников. По данному факту прокуратура начала проверку.
В Сети появилось видео с избиением девочки в школе № 8 Новокузнецка. Семиклассницы окружили одну сверстницу и по очереди били ее. При этом родители некоторых детей заявили, что эти девочки унижают и избивают других школьниц с начала учебного года, а после распространяют видео по школьным чатам.

«При этом, по их словам, в школе знают о проблеме. Проводятся воспитательные разговоры, но ситуация не меняется уже несколько месяцев. Одна из жертв вместе с матерью уже обратилась в ПДН, но там ограничились беседой», — приводит «Сiбдепо» слова одного из родителей.

Прокуратура Кузбасса обратила внимание на инциденты и организовала соответствующую проверку, по результатам которой будут приняты необходимые меры.

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Четыре человека погибли в смертельном ДТП с газелями в Дагестане
19 марта 2025, 21:46

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Смертельное ДТП с газелями в Дагестане унесло жизни четырех человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что трагедия произошла на федеральной трассе Р-215, когда пассажирская газель столкнулась с грузовой на маршруте Махачкала — Кизляр.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 10 человек, из которых 4 погибли», — прокомментировали журналистам.
Ранее сообщалось, что с начала текущего месяца на дорогах Подмосковья случилось три аварии, в результате чего погибли дикие животные.

Как уточнил председатель Комитета лесного хозяйства МО Евгений Агулов, жертвами ДТП стали кабан, а также два лося. Детали в нашем материале.

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«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: преступники заработали более 16 млн рублей на мигрантах
В Казани судят организованную группу за незаконную постановку мигрантов на учет
19 марта 2025, 20:28

Фото: iStock/Zolnierek

Ново-Савиновский суд Казани начал рассматривать дело организованной группы, которая незаконно ставила на учет мигрантов за денежное вознаграждение. За два года преступники заработали более 16 млн рублей на незаконных мигрантах.
По данным «Татар-информ», на скамье подсудимых оказались семь человек, которые за несколько лет фиктивно оформили в Казани порядка пяти тысяч мигрантов. Преступная группа начала действовать еще в 2021 году.

«По версии следствия, с июня 2021 года по 2023 год сегодняшние подсудимые, сколотив группу, за деньги обеспечивали мигрантам, которые не имели на то права, возможность находиться в России. Для этого сотрудникам органов миграционного учета предоставлялись недостоверные сведения», — говорится в сообщении.

С каждого мигранта преступники брали от 3,5 до 5 тысяч рублей и определенные документы, которые подавали для постановки на учет.

По такой схеме преступная группа фиктивно оформила 4799 мигрантов, получив с них как минимум 16,5 млн рублей.

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Главу радиотехнической службы ВМФ Лопатиева отправили под стражу в Петербурге
19 марта 2025, 20:16

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В получении взятки в особо крупном размере обвиняют главу радиотехнической службы ВМФ Олега Лопатиева. Фигуранта взяли под стражу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную судебную пресс-службу Петербурга.
«…Суд избрал в отношении (…) обвиняемого в совершении преступления (…) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 14 мая 2025 года», — сказано в сообщении.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела получил часть взятки в размере трех миллионов рублей в ресторане на территории авиагавани «Пулково». Всего обвиняемый, по данным следствия, должен был получить восемь миллионов за покровительство и попустительство при реализации гособоронзаказа одной из компаний.

Ранее сообщалось, какую сумму украл сотрудник «Почты России».

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Сотрудник почты украл 135 млн рублей и потратил их на курорты и стриптиз-клубы
В США сотрудник почты украл 135 млн рублей ради роскошных курортов
19 марта 2025, 20:03

Фото: iStock/simpson33

В Вашингтоне сотрудник почты за три года работы украл около ста чеков и потратил их на роскошный отдых. Об этом информирует People.
44-летний Хачикосела Мучимба присваивал чеки, которые отправляли физическим лицам, и переводил чужие средства на свои банковские счета. Многие из этих чеков были налоговыми вычетами от Минфина США.

Уточняется, что злоумышленник стирал с них имя получателя и вписывал свое. Таким образом мужчине удалось украсть около 1,6 миллиона долларов (135 млн рублей).

На эти деньги Мучимба посещал роскошные курорты и ходил по стриптиз-клубам. Преступника задержали, окончательный приговор ему вынесут в августе.

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«Люди кричали и звонили близким»: выжившая при теракте в «Крокусе» впервые рассказала о пережитом. Страшные детали и жертвы
19 марта 2025, 18:10

Айлара Бакиева и Ида Галич (Фото: кадр из видео «Я пережила Крокус Сити Холл. Социальный проект Иды Галич»)

22 марта 2025 года будет год с момента теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», унесшего жизни 145 человек. В феврале этого года завершено предварительное следствие по делу, и террористы в скором времени предстанут перед судом. О событиях рокового вечера впервые рассказала чудом выжившая Айлара Бакиева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Люди пришли на концерт любимой группы

В тот вечер в стенах «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт группы «Пикник». Зрительный зал почти полностью собрался перед выступлением, люди находились на зрительных местах и в холле здания. Концерт не успел начаться, как в здании прозвучали выстрелы. Приблизительно в 19:55 группа террористов подъехала ко входу в «Крокус Сити Холл» и, выйдя из машины, открыла стрельбу. Преступники направлялись к скоплению людей в зале, расстреливая охрану, стоящую на входе в здание, и людей, встречавшихся по пути.

Страшные детали трагедии

Айлара Бакиева и Ида Галич (Фото: кадр из видео «Я пережила Крокус Сити Холл. Социальный проект Иды Галич»)

В рамках своего социального проекта «Я пережила» Ида Галич провела интервью с Айларой Бакиевой, которая в момент теракта находилась в концертном зале. Айлара с другом пришли на концерт в хорошем настроении, сдали одежду в гардероб и хотели остановиться в фойе возле фотозоны. Там было скопление людей, и пара друзей решила вернуться сюда в антракте. Это во многом и спасло их.

«Фотозона располагалась возле входа. Как заходили террористы, и, соответственно, все люди, которые были в ней, погибли самыми первыми. Потом мы поднялись в бельэтаж, и с этого момента мы услышали стрельбу», — вспоминает Бакиева.
Окружающие люди услышали хлопки, похожие на взрывы петард. Это не показалось удивительным героине интервью, потому что группа «Пикник» является весьма неординарной и могла проверять спецэффекты перед концертом. Только когда началась паника и толпе начали кричать о стрельбе, героиню объял ужас.

«Мы побежали в сторону зала, в «Крокусе» очень хорошая акустика, и ощущение, что не с одной стороны стреляют, а повсюду, и тебе кажется, что их больше ста человек. В зале мы спрятались за креслами и думали, что можно спрятаться, закрыв двери. Все люди в зале вели себя неадекватно. Кто-то плакал, кто-то прям кричал, рыдал, кто-то звонил своим знакомым по видеосвязи. Просто состояние истерики общей массой было», — продолжает Айлара.
В какой-то момент в зале появился дым, террористы подожгли партер. Айлара Бакиева в этот момент испытала чувство безысходности.

«Стало понятно, что либо мы здесь сгорим, либо мы выбежим, но там хотя бы 50/50, что нас застрелят. Когда я увидела черный дым, я поняла, что мы точно отравимся угарным газом, если здесь останемся. Я за секунду приняла решение, что мы выбегаем», — делится Бакиева.

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Выстрелы и тела людей на полу

Когда Айлара с другом уходили из зала, там еще оставались люди. Они боялись быть застреленными и не знали, какой масштаб приобретет пожар. Многие люди так и не выбрались из этого зала, и пламенем были уничтожены даже остатки ДНК пострадавших. Выйдя из зала, Бакиева увидела в панике бегающих людей, никто не понимал, что нужно делать.

«Я видела, девушка рядом со мной потеряла сознание, и у нее весь лоб был в крови. Продолжались выстрелы. В какой-то момент открыли двери эвакуационного выхода, и все скопление людей, порядка 70 человек, побежали вниз. Все люди, которые были на первом этаже, около фотозоны, охранники — все были уже трупы», — вспоминает Бакиева.
Увиденное на первом этаже буквально повергло героиню интервью в ужас, настоящий животный страх.

«Я увидела девушку, которая была в белом свитере, и у нее пуля была прям в животе. У меня потом еще долгое время был флешбек. У нее такие импульсы были в теле, сокращались мышцы, и этот образ меня потом долго преследовал», — делится переживаниями героиня интервью.
От шока Айлара Бакиева даже не помнит путь к выходу, спуск по лестнице и выход за стеклянные двери. Во время выхода из дверей девушку толкнули в грудь, но она даже не почувствовала боли, она пришла только на следующий день.

«Я почувствовала себя в безопасности, только когда мы перебежали в сторону Павшенской поймы через мост», — рассказала Айнара.

После теракта

Айлара Бакиева (Фото: кадр из видео «Я пережила Крокус Сити Холл. Социальный проект Иды Галич»)

Айлара Бакиева рассказала, что ей потребовалось время, чтобы оправиться от пережитого: она ещё долго не могла забыть звуки выстрелов и картины людей, которые отчаянно пытались найти помощь.

«Ты встаешь с утра, и у тебя каждый день, каждую минуту ощущение, что ты все еще находишься там. А обычная жизнь как будто бы идет фоном, как кино. И вот это, наверное, и есть флэшбеки. И ты хочешь быстрее избавиться от этого чувства, а у тебя не получается, потому что ты каждое утро встаешь, и снова оказываешься в том месте.

Правительством был выделен большой штат психологов для помощи пережившим теракт в «Крокус Сити Холле», участница шоу Галич получала психологическую помощь на протяжении нескольких месяцев и только благодаря ей смогла вернуться к обычной жизни.

«У меня появился страх всего. Мне было даже страшно смотреть на себя в зеркало: было ощущение, что стреляют в спину. Мне было страшно смотреть вдаль. Внутри меня прямо поднимались эмоции, как будто ты на американских горках. Было страшно проходить через рамки, турникеты. Было страшно ночевать одной. Тебе становится страшно всего», — рассказывала Айлара.
Вместе с Бакиевой квалифицированную помощь получили сотни людей, но даже спустя год отголоски случившегося ада все еще остаются в памяти.

Люди у стихийного мемориала (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Место памяти

В тот день в «Крокусе» было от 6 до 7 тысяч человек. В страшной трагедии погибли 145 человек и пострадали более 500 мирных граждан. Буквально на следующий день после террористического акта люди, выражая своё горе, начали приносить к месту трагедии цветы и мягкие игрушки. 21 февраля 2025 года у «Крокуса» появилось необычное сооружение внушительных размеров, пресс-служба организации сообщила, что это памятник в память о жертвах теракта. Открытие мемориала запланировано на 22 марта, в годовщину трагического события.

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