В Кузбассе банда школьниц избивает сверстниц и снимает все на камеру

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В Кузбассе девочки избивают сверстниц прямо в школе на глазах у всех учеников. По данному факту прокуратура начала проверку.
В Сети появилось видео с избиением девочки в школе № 8 Новокузнецка. Семиклассницы окружили одну сверстницу и по очереди били ее. При этом родители некоторых детей заявили, что эти девочки унижают и избивают других школьниц с начала учебного года, а после распространяют видео по школьным чатам.
Прокуратура Кузбасса обратила внимание на инциденты и организовала соответствующую проверку, по результатам которой будут приняты необходимые меры.
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«При этом, по их словам, в школе знают о проблеме. Проводятся воспитательные разговоры, но ситуация не меняется уже несколько месяцев. Одна из жертв вместе с матерью уже обратилась в ПДН, но там ограничились беседой», — приводит «Сiбдепо» слова одного из родителей.
Прокуратура Кузбасса обратила внимание на инциденты и организовала соответствующую проверку, по результатам которой будут приняты необходимые меры.
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Элина Позднякова