SHOT: 15-летняя девушка из Ачинска могла стать жертвой мошенников с Украины

Фото: istockphoto/blinow61
Найденная в Назарово девушка из Ачинска в Красноярском крае могла стать жертвой мошенников с Украины и поэтому инсценировать собственное похищение. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации журналистов, она хотела взять полмиллиона рублей у отца, чтобы откупиться от аферистов.
Девушка-подросток везде передвигалась самостоятельно. Как уточнялось ранее, таксист, подвозивший ее до кладбища, говорил, что пассажирка ехала в одиночестве и ни с кем не говорила, копавшись в телефоне. Когда пропавшую обнаружили, она находилась в съемной квартире. В настоящее время ее везут в полицию для дальнейшего разбирательства.
Перед этим сообщалось об открытии уголовного дела о похищении девушки в Красноярском крае.
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Девушка-подросток везде передвигалась самостоятельно. Как уточнялось ранее, таксист, подвозивший ее до кладбища, говорил, что пассажирка ехала в одиночестве и ни с кем не говорила, копавшись в телефоне. Когда пропавшую обнаружили, она находилась в съемной квартире. В настоящее время ее везут в полицию для дальнейшего разбирательства.
Перед этим сообщалось об открытии уголовного дела о похищении девушки в Красноярском крае.
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Никита Кротов