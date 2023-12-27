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Россиянка бросила четырехлетнюю дочь у подруги и пропала на полгода

На Урале женщина оставила четырехлетнюю дочь у друзей и исчезла на полгода
27 декабря 2023, 14:13
Фото: istock / Giuda90

Фото: istock / Giuda90

В Оренбургской области горе-мать оставила четырехлетнюю дочь у друзей и пропала на полгода. Об этом информирует издание «Урал56.ру».

Женщина составила ребенка у у знакомых в июле этого года. Предполагалось, что она вернется за дочкой через 2-3 дня, но женщина перестала отвечать на звонки.

Подруга, которой оставили ребенка, обратилась к правоохранителям, после чего ребенка забрали в детский дом. Позже мать вышла на связь, стала спрашивать как вернуть девочку и опять пропала.


Орган опеки решил лишить ее родительских прав. Издание отмечает, что это не первое такое решение в отношение женщины. По имеющейся информации, мать лишена родительских прав в отношении еще пятерых детей. Помимо этого, семья находится на учете с 2014-го года.

Ранее сообщалось, что 11-летний петербургский школьник оказался в больнице после прыжков на батуте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Плевались и заставляли целовать ботинки»: Школьники толпой унизили одноклассника
Ufa1.ru: в Уфе 13-летние подростки толпой унизили мальчика за оскорбления
27 декабря 2023, 13:59

Фото: istock / mrohana

В Уфе 13-летние подростки толпой унизили одноклассника. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.

По данным издания, инцидент произошел в уфимской школе № 23. Дети под музыку из сериала «Слова пацана» записали видео, на котором проучили сверстника за то, что он якобы оскорблял их в прошлом. Мать потерпевшего обратилась в правоохранительные органы.

Мать пострадавшего рассказала изданию «Пруфы», что на ребенка надели пакет, поставили на колени, начали плевать него и заставляли лизать грязную обувь, но тот отказался. Тогда его начали избивать.

Директор школы прокомментировала сучившееся изданию Ufa1.ru. Она заявила, что с мальчиком все в порядке. Школьник подтвердил, что между ребятами действительно был конфликт. В его причинах предстоит разобраться учителям и полицейским из отдела по делам несовершеннолетних.

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#дети
#конфликт
#подростки
#инцидент
#избиение
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До 10 лет тюрьмы грозит призёру Олимпиады – 2020 Биде и его жене
27 декабря 2023, 13:54

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сергей Бида и его жена Виолетта объявлены в розыск по уголовной статье «Самовольное оставление части или места службы».
SHOT пишет, что супругов-фехтовальщиков объявили в розыск в сентябре после того, как летом 2023 года пара переехала в США. Их приняла местная академия мастеров.

Сергей Бида является офицером Росгвардии и членом общества «Динамо», а его жена Виолетта — сотрудница Минобороны РФ и член ЦСКА.

Сергей и Виолетта Бида – члены сборной России по фехтованию на шпагах.

Сергей Бида был серебряным призёром Олимпиады в командных соревнованиях, а Виолетта стала серебряным призёром ЧМ-2019.

Ранее сообщалось, что с российского блогера Анастасии Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за голую вечеринку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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#спорт
#сша
#спортсмены
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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Самарской области
27 декабря 2023, 13:35

Фото: iStock/Thomasaf

Сотрудники ФСБ в Самарской области задержали мужчину, который планировал совершить теракт на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
«Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги», — гласит пресс-релиз.

При этом уточняется, что задержанный мужчина является сторонником запрещенной организации «Легион «Свобода России»*. Он был задержан 15 ноября. В квартире у мужчины были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, а также компьютер и мобильные устройства через которые он держал связь с кураторами.

На допросе преступник признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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*Запрещенная в России террористическая организация.
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#дороги
#уголовное дело
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#компьютер
#мужчины
#мужчина
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Сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили водителя из зажатого грузовика
27 декабря 2023, 12:54

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Зажатого в грузовике водителя спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба ведомтсва.
На 307 километре федеральной трассы столкнулись следовавшие в попутном направлении фура DAF и грузовой автомобиль ГАЗель. Водитель одного из авто получил серьёзные травмы и оказался зажат в искорёженной машине.

«Прибывшие на место ДТП огнеборцы развернули рукавную линию на случай возможного возгорания топлива. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разобрали смятую в гармошку кабину и вызволили из грузовика мужчину. Спасатели зафиксировали пострадавшего на жёстких носилках и перенесли в машину скорой. С подозрением на многочисленные переломы и ушибы пациента доставили в Ступинскую областную клиническую больницу. Второму участнику дорожного происшествия специалисты оказали психологическую помощь», — поделился начальник караула Сергей Дмитрук.

Стоит отметить, что дорожно-транспортное происшествие произошло на автомобильной дороге А-108 в городском округе Ступино.

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Подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних в общежитии
В общежитии Кузбасса студент с ножом напал на троих несовершеннолетних
27 декабря 2023, 11:12

Фото: istock / tiero

В Кемеровской области17-летний молодой человек с ножом напал на троих несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.

На данный момент следователи решаются вопрос о предъявлении подростку обвинения по статьям 105 и 30, 105 УК РФ и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, ночью 26 декабря в общежитии между подростками произошел конфликт. Парень ударил 16-летнего подростка ножом, от полученного ранения он скончался. Также он напал на 14 и 17-летних подростков. Их доставили в больницу. Состояние одного из молодых людей оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области сын-инвалид с ножом напал на своих пожилых родителей. Отец скончался, мать находится в реанимации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#конфликт
#уголовное дело
#следователи
#меры
#нож
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В России предложили установить контроль за ценами на автомобили такси
Совфед попросил Минпромторг и ФАС контролировать цены на автомобили такси
27 декабря 2023, 10:46

Фото: istock / Yury Karamanenko

Совет Федерации предложил начать контролировать цены на машины такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах РФ. Об этом информирует РБК. Данное предложение направлено в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу.

В обращении отмечается, что в случае введения регионами требования о локализации автомобилей такси, ФАС и Минпромторгу стоит начать ввести процедуру контроля стоимости автомобилей «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков» а также порядок продажи автомобилей сразу с заводов без наценок дилеров и посредников при условии согласования сделки ФАС.

В случае вышеуказанных введения требований региональные госорганы должны аналогично Москве начать выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниям части затрат на приобретение машин.

Ранее в Совете по развитию такси предложили способ решения проблемы нехватки водителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#машины
#рф
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«Потерял адекватность»: На Урале инвалид зарезал отца, а мать отправил в реанимацию
На Урале инвалид напал на родителей с ножом: убил отца, мать в реанимации
27 декабря 2023, 10:35

Фото: istock / zoka74

В Свердловской области сын-инвалид с ножом напал на своих пожилых родителей. Отец умер от полученных ранений, за жизнь матери сейчас борются медики.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошел в Верхней Пышме. 37-летний Булат А. проживал вместе с 65-летним отцом и 64-летенй матерью в квартире на улице Уральских Рабочих. Семья жила на свои пенсии: сын не работал, он инвалид второй группы.

Примерно в 16:00 26 декабря родители начали ругаться с сыном из-за какой-то бытовой мелочи, после чего мужчина потерял адекватность. Он хватил нож и напал на родителей. Они успели выбежать в подъезд, заперев сына в квартире. Соседи помогли вызвать скорую помощь.

Отец погиб от ножевых ранений груди и бедра. Мать находится в реанимации, сын повредил женщине поясницу.

Булат задержан, на допросах он не говорит ни слова. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Мужчине грозит более 15 лет колонии.

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#убийство
#семья
#уголовное нож
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#инцидент
#сын
#покушение
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Ивлеевой грозит до 5 лет лишения свободы за неуплату налогов
27 декабря 2023, 10:34

Блогеру Анастасии Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, наказание Ивлеева может получить по ч.2 ст. 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». По информации Mash, ФНС приступила к выездной проверке блогера. Если нарушения будут найдены, то будет возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция признала almost-naked вечеринку Насти Ивлеевой направленной «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Сведения об этом есть в постановлении суда по административному делу против рэпера VACIO (Николая Васильева), которого 22 декабря оштрафовали на 200 тысяч рублей.

После этого Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку и попросила дать ей второй шанс.

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#полиция
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#нарушения
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В Забайкалье сторонника АУЕ задержали в день выхода из колонии
27 декабря 2023, 10:32

Фото: iStock/Thomasaf

В Забайкальском крае сотрудниками ФСБ задержан сторонник запрещенного в РФ экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).
«Лента. ру» пишет об этом, ссылаясь на региональное управление ведомства. По данным силовиков, фигурант. во время отбывания наказание за особо тяжкое преступление, установил в колонии иерархию.

Он пропагандировал субкультуру и собрал общак. К заключенным, отказывавшимся соблюдать установленные порядки, применялось физическое воздействие.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Сейчас арестованный находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от ковида «Конвасэл» Евгения Маковского по делу о взятке в особо крупном размере. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

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#россия
#уголовное дело
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