Россиянка бросила четырехлетнюю дочь у подруги и пропала на полгода

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В Оренбургской области горе-мать оставила четырехлетнюю дочь у друзей и пропала на полгода. Об этом информирует издание «Урал56.ру».
Женщина составила ребенка у у знакомых в июле этого года. Предполагалось, что она вернется за дочкой через 2-3 дня, но женщина перестала отвечать на звонки.
Подруга, которой оставили ребенка, обратилась к правоохранителям, после чего ребенка забрали в детский дом. Позже мать вышла на связь, стала спрашивать как вернуть девочку и опять пропала.
Ранее сообщалось, что 11-летний петербургский школьник оказался в больнице после прыжков на батуте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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