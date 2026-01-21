В Новосибирске обрушилась крыша торгового центра на улице Наумова
В Новосибирске обрушилась крыша торгового центра на улице Наумова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Под завалами оказались два человека: одну женщину успели извлечь и ее осматривают медики, поиски мужчины, который находился внутри в момент ЧП, продолжаются. Предварительно, причиной обрушения стала тяжесть снега. Крыша упала на продуктовый магазин, алкомаркет, центр одежды и обуви, обрушился также весь второй этаж.
Ранее стало известно, что в Уфе силовики предотвратили взрыв и массовый расстрел сотрудников в отделе полиции. Как оказалось, боевики прибыли в город из Центральной Азии.
Читайте также: