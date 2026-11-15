В Кузбассе ДТП унесло жизнь девочки
В Кузбассе ДТП на трассе Кемерово — Промышленная унесло жизнь девочки
В Кемеровской области в результате ДТП погибла малолетняя пассажирка легковушки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, авария произошла около 09:30 (05:30 мск) на 35-м километре трассы Кемерово — Промышленная. Водитель автомобиля ВАЗ-2112, в котором находились дети, не удержал машину на проезжей части, съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.
«В результате ДТП пассажирка автомобиля умерла до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.Травмы различной степени тяжести получил мальчик. Его госпитализировали.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, по итогам проверки примут решение в соответствии с законом. Прокуратура также организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки детей.