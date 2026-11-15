В Кузбассе ДТП унесло жизнь девочки

15 ноября 2026, 12:02

В Кузбассе ДТП на трассе Кемерово — Промышленная унесло жизнь девочки

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

В Кемеровской области в результате ДТП погибла малолетняя пассажирка легковушки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.





По предварительным данным, авария произошла около 09:30 (05:30 мск) на 35-м километре трассы Кемерово — Промышленная. Водитель автомобиля ВАЗ-2112, в котором находились дети, не удержал машину на проезжей части, съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.





«В результате ДТП пассажирка автомобиля умерла до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.