В Дагестане ДТП с лошадью обернулось гибелью женщины, ещё три человека пострадали
В Ногайском районе произошло ДТП с участием лошади, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Дагестана».
Авария случилась вечером 14 ноября 2026 года на 89-м километре автодороги «Кизляр — Терекли-Мектеб — граница Ставропольского края». По предварительной информации, 59-летний местный житель за рулём LADA Granta наехал на животное и потерял управление, после чего его автомобиль столкнулся с Volkswagen Jetta.
Пассажирка LADA Granta, 68-летняя жительница Ногайского района, скончалась на месте от полученных травм. Водителя авто и ещё двух пассажиров, включая ребёнка, с различными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
Ранее «Радио 1» передавало, что выяснился мотив зверской расправы над девушкой на северо-востоке Москвы. Подробности читайте в нашем материале.
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