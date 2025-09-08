Скончался русско-израильский поэт Александр Верник
Русско-израильский поэт и писатель Александр Верник скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.
Об этом 8 сентября сообщил публицист и филолог Николай Подосокорский.
«В возрасте 78 лет умер русский израильский поэт Александр Леонидович Верник», — написал Подосокорский в своем Telegram-канале.Верник родился в Харькове в 1947 году. Окончил русское отделение филологического факультета в Харьковском университете. В 1978 году Верник переехал в Израиль по программе репатриации. В СССР его работы не публиковали, однако в Израиле его произведения стали публиковать различные ведущие литературные издания.
В 1987 году поэт выпустил сборник стихотворений «Биография», в 1991 — «Зимние сборы», а в 1999 — «Сад над бездной». Некоторые произведения писателя перевели на иврит и публиковали в израильских изданиях.