Скончался русско-израильский поэт Александр Верник

08 сентября 2025, 23:13

Фото: iStock/jorgeantonio

Русско-израильский поэт и писатель Александр Верник скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.





Об этом 8 сентября сообщил публицист и филолог Николай Подосокорский.





«В возрасте 78 лет умер русский израильский поэт Александр Леонидович Верник», — написал Подосокорский в своем Telegram-канале.